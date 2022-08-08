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13:49 08.08.2022

Стефанчук: До 29 серпня євроінтеграційні законопроєкти повинні мати таблиці відповідності директивам ЄС

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Стефанчук: До 29 серпня євроінтеграційні законопроєкти повинні мати таблиці відповідності директивам ЄС

Верховна Рада та Кабінет Міністрів України напрацювали процедуру підготовки євроінтеграційних законопроєктів, згідно з якою до 29 серпня ці документи мають містити спеціальні таблиці відповідності директивам і регламенту Європейського Союзу, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

"Ми зараз їх верифікуємо в комітетах Верховної Ради. Після того, як їх буде верифіковано, список може трохи розширитися, але ми вже напрацювали відповідну процедуру, згідно з якою до 29 серпня всі законопроєкти, визнані євроінтеграційними, повинні мати уточнені таблиці відповідності, в яких має бути ще одна колонка, де буде передбачено таку складову, як відповідність директивам чи регламенту Європейського Союзу, щоб ми бачили, як ті чи інші положення відповідають acquis communautaire", - сказав спікер у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

При цьому Стефанчук розраховує, що, починаючи з вересня, Верховна Рада "братиметься системно за ці законопроєкти", щоб максимально ухвалити всі документи, необхідні для адаптації національного законодавства до законодавства ЄС.

Водночас він нагадав, що на сьогодні парламент і уряд "зійшлися на 49 законопроєктах, але водночас Кабмін направив іще перелік нормативно-правових актів, які, на їхню думку, є євроінтеграційними".

Теги: #євроінтеграція #законопроекти #стефанчук

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