Стефанчук: Рада найближчим часом внесе до порядку розгляду законопроєкти щодо вимог ЄС

Верховна Рада планує найближчим часом внести до плану розгляду законопроєкти щодо виконання рекомендацій Європейської комісії з надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу, повідомив голова ВР Руслан Стефанчук.

"Парламент задіяний у реалізації шести із тих семи вимог, які отримала Україна від Європейської комісії та Європейської ради з приводу кандидатства у члени ЄС. Сім вимог – це окремий трек. Це стосується і закону про Конституційний Суд (запровадження виборних посад), і призначення членів Вищої ради правосуддя парламентом, і питання з приводу деолігархізації та фінмоніторингу, і питання щодо нацспільнот. Найближчим часом ми вже ставитимемо їх у порядок розгляду парламенту України", – сказав спікер у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

При цьому він наголосив на тому, що виконання зобов'язань України щодо адаптації національного законодавства до законодавства Євросоюзу є окремим "треком", над яким працює ВР.

"Разом з урядом ми провели перший етап взаємної звірки того, скільки законопроєктів, спрямованих на євроінтеграцію, вже перебуває у Верховній Раді, і ця цифра – 49. За цими 49 документами ми обов'язково вперше в історії парламенту дамо 30 днів для приведення їх у відповідність до постанови (№7595 "Про деякі заходи щодо виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції" – ІФ): має бути таблиця відповідності з директивами ЄС, тобто буде не просто традиційна порівняльна таблиця того, як було і як стало, а буде ще одна, додаткова колонка, про те, наскільки те чи інше положення відповідає вимогам ЄС і на який пункт якої саме директиви можна послатися", – пояснив Стефанчук.

За його словами, це необхідно для того, щоб "експертна думка переважала і було розуміння у залі, наскільки той чи інший законопроєкт кореспондується з вимогами ЄС".

Одночасно голова ВР наголосив, що 49 законопроєктів – це далеко не винятковий перелік, а лише початкова кількість.

"Тому дуже важливо на цих 49 законопроєктах, щодо яких у нас є абсолютне порозуміння з урядом, випробувати новий механізм розгляду євроінтеграційних законопроєктів. А далі нам буде потрібна певна пауза для напрацювання й інших законопроєктів, які вже повністю імплементували б в українське законодавство всі вимоги європейського", – уточнив він.

Стефанчук також нагадав, що з огляду на це у самій ВР вирішили здійснити низку реформ. Насамперед у кожному комітеті створять підкомітети з питань європейської інтеграції. Вони взаємодіятимуть із комітетами в Європейському парламенті та парламентах країн-членів ЄС.

"Це дуже важливо, тому що вони (українські парламентарі – ІФ) мають бути залучені до цього питання, відчувати свою відповідальність та підвищувати свій професійний рівень. Тому друге питання, яке ми обговорюємо, – це проведення спеціальних тренінгів для апарату Верховної Ради, для секретаріатів комітетів та, безумовно, для народних депутатів України, які опікуються цими євроінтеграційними треками", – зазначив речник.

Окрім того, він додав, що ВР спільно з Кабміном має намір проводити "низку заходів для створення єдиної бази офіційних перекладів директив Європейського Союзу".