У Сенаті обіцяють швидко надіслати законопроект про допомогу Україні на підпис Байдену

Сенат США швидко ухвалить законопроекти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні, і відправить їх на підпис президенту Джо Байдену, заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

"Якщо Палата представників відправить (Сенату – ІФ-У) пакет законопроектів із національної безпеки, ми швидко відправимо його президенту США Джо Байдену", - написав він у соцмережі Х.

Шумер додав, що сподівається на підтримку законопроектів з боку Палати представників, оскільки "зволікання дорого обійшлося США та їхнім союзникам".

Також він нагадав, що цього тижня провів зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Якщо США не підтримають Україну, вони програють війну Путіну", - наголосив лідер демократів.