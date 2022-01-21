Всесвітній економічний форум відбудеться 22-26 травня в Давосі

Щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) відбудеться 22-26 травня в Давосі після дворічної перерви, спричиненої коронавірусною інфекцією.

Порядок денний передбачатиме такі теми, як відновлення після пандемії COVID-19, боротьба зі зміною клімату, створення кращих умов у сфері праці та використання технологій четвертої промислової революції, йдеться в прес-релізі ВЕФ.

"Після всіх віртуальних зустрічей, що відбулися за останні два роки, лідери політики, бізнесу та громадянського суспільства повинні зрештою знову зібратися особисто, - заявив засновник і глава ВЕФ Клаус Шваб, слова якого наводяться в повідомленні. – Ми маємо створити атмосферу довіри, яка реально необхідна для прискорення спільних дій і вирішення численних проблем, з якими ми стикаємося".