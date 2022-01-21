Економіка

17:23 21.01.2022

Всесвітній економічний форум відбудеться 22-26 травня в Давосі

1 хв читати
Всесвітній економічний форум відбудеться 22-26 травня в Давосі

Щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) відбудеться 22-26 травня в Давосі після дворічної перерви, спричиненої коронавірусною інфекцією.

Порядок денний передбачатиме такі теми, як відновлення після пандемії COVID-19, боротьба зі зміною клімату, створення кращих умов у сфері праці та використання технологій четвертої промислової революції, йдеться в прес-релізі ВЕФ.

"Після всіх віртуальних зустрічей, що відбулися за останні два роки, лідери політики, бізнесу та громадянського суспільства повинні зрештою знову зібратися особисто, - заявив засновник і глава ВЕФ Клаус Шваб, слова якого наводяться в повідомленні. – Ми маємо створити атмосферу довіри, яка реально необхідна для прискорення спільних дій і вирішення численних проблем, з якими ми стикаємося".

Теги: #давос #веф
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:45 11.01.2022
ВЕФ назвав кліматичні загрози основним глобальним ризиком у довгостроковій перспективі

ВЕФ назвав кліматичні загрози основним глобальним ризиком у довгостроковій перспективі

14:45 20.12.2021
Форум у Давосі перенесено на літо

Форум у Давосі перенесено на літо

19:18 16.09.2021
Всесвітній економічний форум планується з 17 до 21 січня 2022 року в Давосі

Всесвітній економічний форум планується з 17 до 21 січня 2022 року в Давосі

18:26 17.05.2021
Сесія ВЕФ у Сінгапурі скасована, нові терміни "Давосу" - перша половина 2022 року

Сесія ВЕФ у Сінгапурі скасована, нові терміни "Давосу" - перша половина 2022 року

12:49 12.03.2021
Згадування про княгиню Ольгу видалили зі статті ВЕФ про жінок, які змінили історію

Згадування про княгиню Ольгу видалили зі статті ВЕФ про жінок, які змінили історію

09:49 11.03.2021
Порошенко закликав ВЕФ виправити помилку: княгиня Київська Ольга не була "засновницею Росії"

Порошенко закликав ВЕФ виправити помилку: княгиня Київська Ольга не була "засновницею Росії"

14:36 26.01.2021
Глава ЄК на форумі у Давосі назвала головними викликами пандемію, кліматичні зміни та роль онлайн-платформ

Глава ЄК на форумі у Давосі назвала головними викликами пандемію, кліматичні зміни та роль онлайн-платформ

08:50 25.01.2021
Стартує "віртуальний Давос"

Стартує "віртуальний Давос"

10:02 08.12.2020
Всесвітній економічний форум відбудеться в Сінгапурі у травні 2021

Всесвітній економічний форум відбудеться в Сінгапурі у травні 2021

09:37 21.10.2020
Впровадження технологій призведе до втрати 85 млн робочих місць у світі до 2025 році й створить 97 млн нових - ВЕФ

Впровадження технологій призведе до втрати 85 млн робочих місць у світі до 2025 році й створить 97 млн нових - ВЕФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Канада запропонувала Україні кредит до CAD120 млн для підтримки економічної стійкості та розвитку

Україна буде запрошена до сертифікації "Північного потоку-2" під час розгляду цього питання ЄК

Нацбанку достаточно монетарных инструментов для реакции на ситуацию, ограничения являются рудиментом – глава НБУ

Україна тимчасово втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу через стресові рівні ставок - НБУ

НБУ підвищив облікову ставку до 10% річних

ОСТАННЄ

ФДМ отримав удосконалену систему автоматичної оцінки землі

Канада запропонувала Україні кредит до CAD120 млн для підтримки економічної стійкості та розвитку

Рада має намір розглянути законопроєкти про економічний паспорт 27 січня

Гетманцев анонсував "кадрові рішення" у податковій і Нацполіції за підсумками боротьби з нелегальним ринком тютюну

ОП планує масштабне перезавантаження "Укрфінжитла" - Шурма

Україна вклала у модернізацію енергосистеми в рамках синхронізації з європейською понад EUR600 млн

Імпорт е/е в 2021 р. склав трохи більше за 1% споживання, найбільшим експортером стала Білорусь

Україна буде запрошена до сертифікації "Північного потоку-2" під час розгляду цього питання ЄК

У середньому витрати іноземних туристів в Україні у 2021 році становлять $929 - ДАРТ

Нацбанку достаточно монетарных инструментов для реакции на ситуацию, ограничения являются рудиментом – глава НБУ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА