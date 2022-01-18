Економіка

19:22 18.01.2022

Розрахунок ціни е/е для малих непобутових споживачів здійснюватиметься на базі цінового індексу РДД

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Розрахунок ціни е/е для малих непобутових споживачів здійснюватиметься на базі цінового індексу РДД

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання на ринках енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні у вівторок затвердила постанову, згідно з якою з 1 березня 2022 року розрахунок ціни на електроенергію для малих непобутових споживачів здійснюватимуть постачальники універсальних послуг (ПУП) на основі місячного індексу базового навантаження на ринку двосторонніх договорів (ДД) замість ціни на ринку "на добу наперед" (РДН).

"За результатами відкритого обговорення було погоджено вдосконалити механізм розрахунку прогнозованої ціни закупівлі електричної енергії ПУП для постачання малим непобутовим споживачам з урахуванням: місячного індексу базового навантаження на РДД у торговельній зоні "ОЕС Україна" на місяць, що передував розрахунковому місяцю", – йдеться в обґрунтуванні до постанови "Про затвердження змін до порядку формування цін на універсальні послуги".

Як зазначив на засіданні член НКРЕКП Руслан Кайдаш, місячний індекс базового навантаження на РДД є максимально реалістичним і стійким, крім того, ПУП зможуть пропонувати електроенергію своїм споживачам як мінімум на місяць наперед.

"Є, звісно, питання щодо закупівель на більш довгострокові періоди, тому що для цього потрібні оборотні кошти тощо, але для початку переходу на такий твердий і правильний індикатив це рішення правильне", - наголосив Кайдаш.

За даними регулятора, в 2021 році на ринку двосторонніх договорів було реалізовано в Україні 85% електроенергії, відповідно РСВ не є основним сегментом ринку електроенергії в країні.

"Відповідно до світової практики, ціноутворюючим ринком на ринку електроенергії є ринок двосторонніх договорів (РДД). Так, для всіх учасників ринку індикативом ціни на електроенергію є ціна на РДД", – йдеться в обґрунтуванні регулятора.

Місячний індекс базового навантаження на ринку ДД оприлюднює українська енергетична біржа (УЕБ), він є розрахованим накопичувальним підсумком показником середньозваженої ціни в торговельній зоні "ОЕС України".

Індекс розраховується шляхом ділення загальної вартості реалізованої електроенергії базового навантаження (без ПДВ) на загальний обсяг її реалізації за період поставки, що охоплює повний календарний місяць, який є наступним до розрахункового (М+1).

За інформацією на сайті УЕБ, місячний індекс базового навантаження на ринку ДД на грудень 2021 року, а також січень і лютий 2022 року становив відповідно 2 969,6 грн/МВт-год, 2 520,1 грн/МВт-год і 2 791,4 грн/МВт-год.

У свою чергу, за даними АТ "Оператор ринку", ціновий індекс електроенергії базового навантаження на РДН у торговельній зоні "ОЕС України" в грудні 2021 року становив 2 819,75 грн/МВт-год.

 

Теги: #ціна #розрахунок #е_е #нкрекп
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