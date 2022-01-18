Полтавська область у рамках "Великого будівництва" хоче у 2022 році реалізувати 19 проектів

Полтавська область у 2022 році в рамках президентської програми "Велике будівництво" планує реконструювати та побудувати загалом 19 об'єктів медичної, освітньої, культурної та спортивної інфраструктури.

Як повідомляється на сайті місцевої ОДА, свої пропозиції щодо включення цих об'єктів до програми "Велике будівництво" облдержадміністрація вже направила Мінрегіону.

За словами голови Полтавської ОДА Дмитра Луніна, всі об'єкти, які область намітила для реалізації цього року, відповідають Стратегії розвитку регіону на 2021-2027 роки. Зокрема, у планах є будівництво нового корпусу Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру, а також нового корпусу протитуберкульозного диспансеру у с. Супрунівка (Полтавський р-н).

Крім того, заплановано також реконструкцію нежитлового приміщення під музей скіфської епохи "Історико-культурний заповідник "Більськ".

У сфері дошкільної освіти очікується капітальний ремонт садка "Ромашка" у Котельві та реконструкція ясел-садка "Сонечко" у с. Нехвороща.

Капітальний ремонт та реконструкцію планується здійснити у семи школах. Зокрема, в Андріївській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті І-ІІ ступенів, Лохвицькій гімназії №1 та Щербанівському ліцеї буде проведено капремонт.

Реконструювати планується Полтавську спеціалізовану школу-інтернат спортивного профілю, Градизький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою та Сенчанську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів. А у Котелевській гімназії №1 ім. С. А. Ковпака одночасно з реконструкцією буде добудовано спортивну залу.

Крім цього, у Миргороді планується збудувати басейн, а в Розсошенцях – багатофункціональний спортивний майданчик.

У планах ОДА – реконструкція інфраструктури ДЮСШ "Олімпійські надії", Полтавського спортивного ліцею, стадіону "Нові Санжари", Решетилівського аграрного ліцею та реабілітаційно-відновлювального комплексу "Колос".

Раніше вже повідомлялося, що за два роки президентської програми "Велике будівництво" в Україні збудовано та реконструйовано понад 200 шкіл та 150 дитячих садків, а також 193 стадіони та 25 басейнів.