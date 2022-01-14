Економіка

14:42 14.01.2022

Інформаційні системи Нацбанку України працюють у штатному режимі

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Інформаційні системи Нацбанку України працюють у штатному режимі

Усі інформаційні системи Національного банку України працювали та продовжують працювати у штатному режимі, зокрема система електронних платежів, якою користуються банки, офіційний сайт та внутрішня комп'ютерна мережа, повідомляється на сайті центробанку у п'ятницю.

Як зазначається, останніми днями на інформаційні мережі НБУ здійснювалися спроби зовнішніх хакерських атак невідомими особами з різних країн світу. Зокрема, у ніч із 13 на 14 січня під час глобальної атаки на урядові вебресурси зафіксовано спроби атакувати й офіційний сайт центробанку, які вдалося нейтралізувати.

"Захист Національного банку та банківської інфраструктури від шахрайських дій у кіберпросторі організований належним чином: із застосуванням новітніх технологій кіберзахисту, ефективним використанням комплексів та систем захисту, а також механізмів обміну інформацією про кібератаки та кіберінциденти між Центром кіберзахисту Національного банку, іншими державними установами тощо", - йдеться у повідомленні.

Зважаючи на хакерську атаку, що відбулася на низці урядових сайтів, НБУ закликає банки та інших учасників фінансового сектора посилити заходи безпеки для протидії можливим кібератакам.

Теги: #нацбанк #хакерська_атака
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