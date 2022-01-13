Економіка

16:41 13.01.2022

Ціна електроенергії в країнах Балтії в грудні сягнула рекорду через морози

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Ціна електроенергії в країнах Балтії в грудні сягнула рекорду через морози

Ціни на електроенергію в країнах Балтії в грудні 2021 року продовжували зростати й сягнули найвищого рівня з моменту приєднання країн до торгів на енергобіржі Nord Pool близько 10 років тому.

Найвищу ціну на електроенергію зафіксовано в Литві - 212,2 євро за МВт-год (на 66% вище за листопадову), в Латвії ціна підвищилася на 65% - до 207,4 євро за МВт-год, в Естонії - на 74%, до 202,65 євро за МВт-год. Годинні розцінки в країнах Балтії коливалися від 15,64 до 1000,07 євро за МВт-год, повідомив постачальник електроенергії Elektrum Lietuva.

"Різке зростання цін на електроенергію в регіоні Nord Pool зумовили кілька факторів. Один із найважливіших - погодні умови. У зв'язку з сильним зниженням температури потреба в електроенергії в усьому регіоні зросла на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року", - наводяться в повідомленні слова директора Elektrum Lietuva Мартінаса Гіги.

У грудні середня ціна на електроенергію в литовській зоні торгів біржі Nord Pool становила максимальні з 1996 року 147,18 євро за МВт-год. - на 75% вище, ніж у листопаді.

Теги: #балтія #електроенергія #ціни
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