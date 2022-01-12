Економіка

14:15 12.01.2022

Кабмін затвердив порядок організації продажу газу приватниками на біржі

2 хв читати
Кабмін затвердив порядок організації продажу газу приватниками на біржі

Кабінет Міністрів України затвердив порядок організації біржових торгів із продажу приватниками газу внутрішнього видобутку для задоволення потреб суб'єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, які мають суттєву соціальну значимість.

Відповідне рішення з одноденним доопрацюванням ухвалено на засіданні в середу.

Міністр енергетики Герман Галущенко, який представляв проект, пояснив доопрацювання та дооформлення постанови протягом одного дня необхідністю врахувати зауваження профільних асоціацій та застереження Міністерства юстиції.

Подробиць проекту він не оприлюднив, сам порядок не був прикріплений до матеріалів засідання

Як повідомлялося, згідно з проектом постанови, персональний склад комітету з нагляду за біржовими торгами має затверджувати міністерство енергетики.

Як уточнила пресслужба Міністерства енергетики, порядок організації торгів передбачає, що виробники газу матимуть право самостійно формувати терміни продажу та обсяги лотів – у межах 20% від видобутку. На думку відомства, такий механізм відповідає європейським ринковим правилам і стандартам.

"Механізм діятиме відповідно до закону "Про ринок природного газу" для усунення перекосів ціноутворення та запобігання дестабілізації ринку, викликаних значним зростанням ціни газу на світових хабах, та з метою підтримання виробників соціально орієнтованих товарів. Цей механізм збалансує попит на газ з боку незахищених виробників соціальних товарів і ринковою пропозицію", - зазначили в Міненерго.

Кабмін постановою №1433 від 30 грудня 2021 року зобов'язав приватних газодобувників продавати 20% видобутого газу на УЕБ до 30 квітня 2022 року. Для цього 20% обсягу видобутого приватниками природного газу внесено до переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках.

Крім того, Кабмін постановою №1435 вніс зміну до "карантинної" постанови №1236 від 9 грудня 2020 року, встановивши до 30 квітня 2022 року граничну надбавку до ціни природного газу власного видобутку (без урахування рентних платежів) на рівні не вище за 24% для виробників пшеничного борошна вищого ґатунку, пастеризованого молока жирністю 2,5%, хліба житньо-пшеничного, курячих яєць, соняшникової олії та батонів.

Торговельну надбавку на постачання природного газу власного видобутку для задоволення потреб вищезгаданих суб'єктів господарювання встановлено на рівні не вище ніж 1%.

За оцінкою першого віцепрем'єра – міністра економіки України Юлії Свириденко, приватні газодобувні компанії продадуть у січні на біржі близько 80 млн куб. м газу. Основними покупцями будуть кінцеві споживачі – виробники соціальних сортів хліба, борошна, молока, олії, яєць, курятини, перелік яких затвердить Мінекономіки.

Водночас в Асоціації газовидобувних компаній України виступили проти цього рішення КМУ, заявивши, що воно є незаконним і суперечать чинному законодавству, зокрема закону "Про ринок природного газу".

Теги: #біржа #газ
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:52 12.01.2022
Глава Єврокомісії фон дер Ляєн виступає за збереження газу й атомної енергії

Глава Єврокомісії фон дер Ляєн виступає за збереження газу й атомної енергії

14:22 12.01.2022
Польські газовики створили сайт із поясненнями дорожнечі газу: можна заощадити, якщо кип'ятити чайник напівпорожнім

Польські газовики створили сайт із поясненнями дорожнечі газу: можна заощадити, якщо кип'ятити чайник напівпорожнім

07:51 11.01.2022
У Харківській області поліція розслідує загибель сім'ї від чадного газу

У Харківській області поліція розслідує загибель сім'ї від чадного газу

19:04 10.01.2022
Спроби використовувати постачання газу як зброю повинні мати наслідки – глава МЗС ФРН

Спроби використовувати постачання газу як зброю повинні мати наслідки – глава МЗС ФРН

15:30 08.01.2022
Нідерланди збільшують ліміт видобутку на родовищі Гронінген через дефіцит газу в Європі

Нідерланди збільшують ліміт видобутку на родовищі Гронінген через дефіцит газу в Європі

12:23 06.01.2022
Середня ціна імпорту газу в Україну у грудні збільшилася у 1,6 разу

Середня ціна імпорту газу в Україну у грудні збільшилася у 1,6 разу

19:40 05.01.2022
В Одесі п'ятеро студентів через несправність газової колонки отруїлися газом, троє з них - у стані середньої тяжкості

В Одесі п'ятеро студентів через несправність газової колонки отруїлися газом, троє з них - у стані середньої тяжкості

19:14 05.01.2022
Нардеп Герус пропонує впорядкувати повноваження держави щодо втручання в роботу ринку газу в умовах кризи

Нардеп Герус пропонує впорядкувати повноваження держави щодо втручання в роботу ринку газу в умовах кризи

15:50 04.01.2022
Geo Alliance Пінчука викупила 50-відсоткову частку Arawak в українських нафтогазових активах

Geo Alliance Пінчука викупила 50-відсоткову частку Arawak в українських нафтогазових активах

15:30 04.01.2022
АМКУ наполягає на зловживанні облгазами "РГК" монопольним становищем при нарахуванні температурних коефіцієнтів - голова комітету

АМКУ наполягає на зловживанні облгазами "РГК" монопольним становищем при нарахуванні температурних коефіцієнтів - голова комітету

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін обмежив націнку ще на 9 "соціальних" продуктів харчування до кінця карантину

Заступник голови ОП Шурма планує з січня розпочати регулярні зустрічі з бізнесом

Зростання цін виробників в Україні у 2021 р. прискорилося в 4,3 разу й сягнуло 62,2% - Держстат

Енергосистема України має необхідний ресурс для забезпечення зростання споживання е/е – глава Міненерго

Зростання ВВП у 2021 році на 3,2% не компенсує спаду економіки у 2020 році – голова Ради НБУ

ОСТАННЄ

Кабмін обмежив націнку ще на 9 "соціальних" продуктів харчування до кінця карантину

Зростання тарифу "Укренерго" орієнтовно на 10% закриє проблему розрахунків із ВДЕ-генерацією – заступник глави ОП

Заступник глави ОП допускає запуск механізму "єСубсидії" за аналогією з програмою "єПідтримка"

Держава має намір підтримати найбільш постраждалі галузі – заступник глави Офісу президента Шурма

Заступник голови ОП Шурма планує з січня розпочати регулярні зустрічі з бізнесом

Поява державіакомпанії дасть авіаринку України більший доступ до необхідних авіації рішень, вважають у "МАУ"

Кабмін планує на засіданні 12 січня затвердити порядок організації продажу газу приватниками на біржі

Збитки від стихійних лих у 2021 році досягли $280 млрд, з них було застраховано $120 млрд

Світовий банк погіршив прогноз зростання світового ВВП у 2022 році до 4,1%

Франція виступає за атомну енергію, зокрема з геополітичних причин

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА