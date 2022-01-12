Кабмін затвердив порядок організації продажу газу приватниками на біржі

Кабінет Міністрів України затвердив порядок організації біржових торгів із продажу приватниками газу внутрішнього видобутку для задоволення потреб суб'єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, які мають суттєву соціальну значимість.

Відповідне рішення з одноденним доопрацюванням ухвалено на засіданні в середу.

Міністр енергетики Герман Галущенко, який представляв проект, пояснив доопрацювання та дооформлення постанови протягом одного дня необхідністю врахувати зауваження профільних асоціацій та застереження Міністерства юстиції.

Подробиць проекту він не оприлюднив, сам порядок не був прикріплений до матеріалів засідання

Як повідомлялося, згідно з проектом постанови, персональний склад комітету з нагляду за біржовими торгами має затверджувати міністерство енергетики.

Як уточнила пресслужба Міністерства енергетики, порядок організації торгів передбачає, що виробники газу матимуть право самостійно формувати терміни продажу та обсяги лотів – у межах 20% від видобутку. На думку відомства, такий механізм відповідає європейським ринковим правилам і стандартам.

"Механізм діятиме відповідно до закону "Про ринок природного газу" для усунення перекосів ціноутворення та запобігання дестабілізації ринку, викликаних значним зростанням ціни газу на світових хабах, та з метою підтримання виробників соціально орієнтованих товарів. Цей механізм збалансує попит на газ з боку незахищених виробників соціальних товарів і ринковою пропозицію", - зазначили в Міненерго.

Кабмін постановою №1433 від 30 грудня 2021 року зобов'язав приватних газодобувників продавати 20% видобутого газу на УЕБ до 30 квітня 2022 року. Для цього 20% обсягу видобутого приватниками природного газу внесено до переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках.

Крім того, Кабмін постановою №1435 вніс зміну до "карантинної" постанови №1236 від 9 грудня 2020 року, встановивши до 30 квітня 2022 року граничну надбавку до ціни природного газу власного видобутку (без урахування рентних платежів) на рівні не вище за 24% для виробників пшеничного борошна вищого ґатунку, пастеризованого молока жирністю 2,5%, хліба житньо-пшеничного, курячих яєць, соняшникової олії та батонів.

Торговельну надбавку на постачання природного газу власного видобутку для задоволення потреб вищезгаданих суб'єктів господарювання встановлено на рівні не вище ніж 1%.

За оцінкою першого віцепрем'єра – міністра економіки України Юлії Свириденко, приватні газодобувні компанії продадуть у січні на біржі близько 80 млн куб. м газу. Основними покупцями будуть кінцеві споживачі – виробники соціальних сортів хліба, борошна, молока, олії, яєць, курятини, перелік яких затвердить Мінекономіки.

Водночас в Асоціації газовидобувних компаній України виступили проти цього рішення КМУ, заявивши, що воно є незаконним і суперечать чинному законодавству, зокрема закону "Про ринок природного газу".