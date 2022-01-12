Економіка

11:55 12.01.2022

Заступник голови ОП Шурма планує з січня розпочати регулярні зустрічі з бізнесом

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Заступник голови ОП Шурма планує з січня розпочати регулярні зустрічі з бізнесом

Заступник глави Офісу президента (ОП) Ростислав Шурма планує з січня розпочати регулярні зустрічі з бізнесом, зокрема із представниками окремих індустрій.

"Я прихильник секторальних зустрічей. Думаю, із січня розпочнемо практику зустрічей із представниками індустрій окремо, щоб на них не лише основні гравці ринку були присутні, а й, можливо, стартапи", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас Шурма вже провів зустрічі з представниками п'яти індустрій, а також із Американською торговельною палатою, де бізнес порушив близько 15 питань.

"Деякі – системні, потребують тривалих системних змін. За деякими ми вже вирішили проблеми. На другу половину січня заплановано зустріч із Європейською Бізнес Асоціацією", – зазначив заступник глави Офісу президента.

Теги: #опу #шурма #бізнес
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