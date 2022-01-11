Зростання ВВП у 2021 році на 3,2% не компенсує спаду економіки у 2020 році – голова Ради НБУ

Зростання ВВП України у 2021 році, за попередніми оцінками, становитиме 3,2%, що не компенсує спаду економіки на 4% у 2020 році, повідомив голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин.

"Водночас динаміка економічного відновлення в Україні суттєво загальмувалась, що знизило ефекти попиту на інфляційні процеси: зростання ВВП України у 2021 році становитиме, за попередніми оцінками, 3,2%, що не компенсує падіння економічної активності у 2020 році (-4,0% на рік)", - написав він у Facebook у вівторок.

Він додав, що зростання економіки в Україні нижче відповідних показників у сусідніх країнах Східної Європи, і зазначив, що лише 10,1% ВВП припадає на інвестиції.

Як повідомлялося, у 2020 році ВВП України знизився на 4% після чотирьох років зростання: у 2019 році – на 3,2%, роком раніше – на 3,4%, а у 2017 та 2016 рр. – відповідно на 2,5% та 2,4%. Перед цим було зафіксовано спад на 9,8% у 2015 році та на 6,6% – у 2014 році.

Уряд України очікував за підсумками поточного року відновлення економіки на 4,1%, тоді як Нацбанк України у жовтні погіршив свій прогноз із 3,8% до 3,1%. Однак у центробанку зазначили, що показник може бути нижчим.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4880669382015826&id=100002184378189