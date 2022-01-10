Економіка

14:42 10.01.2022

"Сєвєродонецький "Азот" продовжує роботу у звичайному режимі - Group DF

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"Сєвєродонецький "Азот" продовжує роботу у звичайному режимі - Group DF

Інформація про нібито зупинку "Сєвєродонецького об'єднання "Азот", поширена у понеділок, є недостовірною, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі Group DF.

"Сєвєродонецький "Азот" працює у звичайному режимі та відвантажує аграріям продукцію на весняну посівну 2022 року відповідно до укладених угод", - сказав директор з корпоративних комунікацій Group DF Олег Арестархов.

Він нагадав, що в середині грудня минулого року на "Сєвєродонецькому "Азоті", що входить до групи підприємств азотного бізнесу Group DF, стартували проекти з модернізації цехів виробництва карбаміду та аміаку 1-Б.

Зокрема, в цеху карбаміду буде відремонтовано компресорне та турбокомпресорне обладнання, запірну арматуру, теплообмінні апарати, а в цеху аміаку 1-Б значні капітальні інвестиції будуть вкладені в компресор синтез-газу, технічну діагностику та ремонт паропроводів та котлів. Ціллю проектів є забезпечення надійнішої роботи обох технологічних комплексів та зниження собівартості готової продукції.

Водночас Арестархов наголосив, що підприємство продовжує виробництво найпопулярнішої продукції - аміачної селітри.

Group DF консолідує активи бізнесмена Дмитра Фірташа у газорозподільній, хімічній, титановій та портовій галузях, а також у сфері сільського господарства та медіа.

До азотного субхолдингу Ostchem, крім "Сєвєродонецького "Азоту", входять також "Рівнеазот", черкаський "Азот", а також "Стирол" в окупованій Горлівці (Донецька обл.).

Теги: #group_df #азот
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