Економіка

13:12 06.01.2022

Україна з початку 2021/22МР експортувала 33,19 млн тонн зернових та зернобобових

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Україна з початку 2021/22МР експортувала 33,19 млн тонн зернових та зернобобових

Україна з початку 2021/2022 маркетингового року (МР, липень-червень) і станом на 6 січня експортувала 33,19 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 25,7% вище за показники на аналогічну дату попереднього МР.

За даними Інформаційно-аналітичного порталу АПК України, на сьогодні експортовано 16,10 млн тонн пшениці (на 28,7% більше порівняно з аналогічною датою 2020/2021МР). З урахуванням запровадженого 19 жовтня 2021 року Міністерством агрополітики та продовольства обмеження на її експорт на рівні 25,3 млн тонн українські експортери можуть поставити на зовнішні ринки ще 9,2 млн тонн пшениці (36,4% встановленого ліміту).

Крім цього, за зазначений період Україна експортувала 5,19 млн тонн ячменю (+37,6% до показників за аналогічну дату 2020/2021МР), 11,54 млн тонн кукурудзи (+18,5%) та 59,6 тис. тонн борошна (-24,8%).

На зазначену дату також експортовано 121,5 тис. тонн жита, що у 71 раз перевищує показник минулого МР.

Як повідомлялося, Україна у 2020/2021МР експортувала 44,72 млн тонн зернових та зернобобових культур, серед яких 16,64 млн тонн пшениці, 23,08 млн тонн кукурудзи, 4,23 млн тонн ячменю. Також на зовнішні ринки поставлено 126,9 тис. тонн борошна та 18,4 тис. тонн жита.

Крім цього, Україна у 2019/2020 МР експортувала 56,72 млн тонн зернових та зернобобових культур.

Теги: #експорт #зернові
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