Банк Англії випустить книгу з економіки під назвою "Хіба не можна просто надрукувати більше грошей?"

Банк Англії анонсував вихід своєї нової науково-популярної книги з економіки під назвою "Can't we just print more money?" ("Хіба не можна просто надрукувати більше грошей?").

Книга, яку публікують у партнерстві з Cornerstone Press, вийде 19 травня 2022 року, йдеться у повідомленні британського ЦБ.

У книзі Банку Англії розглядають десять питань від "Чому весь наш одяг зроблений в Азії?" до "Що є гроші?" з унікальними прикладами реальної економіки.

Випуск книги є частиною більш масштабної роботи британського ЦБ, спрямованої на покращення розуміння суспільством економіки та ролі Банку Англії у ній, наголошується у повідомленні.

Кошти від продажу книги ЦБ скерує, зокрема, на придбання тисяч її екземплярів для шкільних бібліотек і підтримку своєї освітньої програми.

Авторами книги є економіст Рупал Патель з управління фінансової стабільності Банку Англії, а також Джек Мінінг, який працює в управлінні головного економіста ЦБ. Передмову до неї написав голова Банку Англії Ендрю Бейлі.