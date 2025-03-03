Економіка

21:12 03.03.2025

Ексміністерка Яресько та ексзаступник генсека ООН Гріффітс увійшли в наглядову раду фонду We Build Ukraine

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Аналітичний центр We build Ukraine провів перше засідання Наглядової ради, до якої, серед інших, увійшли ексаступник генсека ООН із гуманітарних питань Мартін Гріффітс (Martin Griffiths) та ексміністр фінансів України, директорка EY-Parthenon із стратегій суверенних трансформацій Наталя Яресько (Natalie Jaresko), повідомив у понеділок засновник та очільник центру Олександр Кубраков.

"Пишаюсь тим, що навколо розвитку та економічного зростання України обʼєдналась команда міжнародних фахівців-практиків. Кожен з них вже багато зробив для зміцнення стійкості нашої країни в найскладніші часи, а зараз, я впевнений, їхня глибока експертність та багаторічний досвід допоможуть створити кращі можливості для розвитку", - дописав він на сторінці в Facebook.

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Він уточнив, що у наглядову раду також увійшли:

Міхал Дворчик (Michał Dworczyk) – депутат Європарламенту, колишній голова Канцелярії Польщі, за безпосередньої участі якого була надана допомога українським біженцям, сформована військова логістика, та який доклав багато зусиль для розвʼязання паливної кризи у 2022 та надання озброєння.

Дмитро Шеремдей – громадський діяч, голова БО "100% Життя", найбільшої пацієнтської організації в Україні. Завдяки його ініціативам в Україні вдалося забезпечити більшу доступність медичних послуг, зокрема через реформування системи охорони здоров'я та залучення міжнародної допомоги.

"Для мене велика честь очолити таку Наглядову раду та разом з командою We Build Ukraine продовжити працювати над Стратегією економічного зростання, розробленою Boston Consulting Group (BCG) спільно з нашими експертами. Важливо, що до обговорень долучаються представники бізнесу, уряду, парламенту, громадськості та медіа", - зазначив Кубраков.

Як повідомлялось, у жовтні 2024р. аналітичний центр та фонд We Build Ukraine спільно з Бостонською консалтинговою групою (BCG) провели перший воркшоп, презентувавши комплексне дослідження економічного зростання України.

Раніше повідомлялося, що колишній віцепрем'єр із відновлення - ексміністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заснував і очолив аналітичний центр We Build Ukraine, який має на меті розроблення Стратегії економічного відновлення України.

 

 

Теги: #економіка #відновлення

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