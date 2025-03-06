Нацбанк України очікувано підвищив облікову ставку з 14,5% до 15,5%

Правління Національного банку України (НБУ) у четвер ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 14,5% до 15,5% річних з 7 березня, реагуючи на зростання інфляції, це підвищення ставки відповідає очікуванням учасників ринку та січневому прогнозу самого центробанку.

"Для підтримання стійкості валютного ринку, збереження контрольованості очікувань та поступового приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики Правління Національного банку України вирішило підвищити облікову ставку на 1 в. п. до 15,5%", – йдеться у пресрелізі регулятора на його сайті.

Відповідно слідом за обліковою було підвищено ставки за депозитними сертифікатами овернайт - до 15,5%, тримісячними депозитними сертифікатами - до 18% і кредитами рефінансування овернайт - до 18,5%.

Зазначається, що стійкіший, ніж очікувалося, тиск з боку фундаментальних чинників та вищі проінфляційні ризики посилюють загрозу погіршення інфляційних очікувань і тривалішого закріплення інфляції на високих рівнях. Це відповідно підвищує імовірність переходу до циклу зниження облікової ставки пізніше, ніж передбачалося в січневому макропрогнозі.

"У разі подальшого зростання проінфляційних ризиків НБУ не зволікатиме з додатковим посиленням процентної політики", – зазначив центробанк.

Він нагадав, що у січні інфляція пришвидшилася до 12,9% у річному вимірі. За оцінками НБУ, у лютому вона надалі зростала. Зазначається, що пришвидшення споживчої інфляції зумовлювалося передусім дією тимчасових чинників, такі тенденції були очікуваними та загалом відповідали прогнозу Нацбанку. Водночас, як вказує регулятор, посилювався вплив фундаментальних інфляційних чинників через подальше відображення в цінах підвищених витрат підприємств на енергоресурси та оплату праці, а також збереження досить жвавого споживчого попиту. Як наслідок, базова інфляція стрімко прискорювалася, випереджаючи прогнозні оцінки, передусім за компонентою "послуги".

"Інфляція зростатиме в найближчі місяці через подальший вплив гірших торішніх урожаїв та збільшення виробничих витрат підприємств. Водночас застосовані заходи НБУ з посилення монетарної політики обмежуватимуть фундаментальний ціновий тиск, а надходження нових урожаїв улітку загальмує зростання цін на продовольчі товари", – прогнозує центробанк.

За його очікуваннями, завдяки заходам НБУ та поступовому вичерпанню впливу тимчасових рушіїв інфляції вона має повернутися на траєкторію сповільнення в другому півріччі та знизитися до однознакового рівня наприкінці року. На горизонті політики інфляція знизиться до цілі 5%.

"Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни", – зазначається в релізі.

Як повідомлялося, НБУ в кінці січня погіршив прогноз інфляції на цей рік з 6,9% до 8,4%, у тому числі за підсумками першого кварталу – з 11,4% до 14,3%.

Регулятор також переглянув прогноз облікової ставки: очікується її підвищення з 14,5% у першому кварталі 2025 до 15,4% у другому, після чого вона піде на зниження до 14,5% і 13,1% річних у середньому за третій і четвертий квартали поточного року.

Нинішнє підвищення облікової ставки вже третє з середини грудня 2024 року. До цього Нацбанк утримував її півроку на рівні 13%, до якого вона була знижена з 25% з липня 2023 року в 7 етапів.