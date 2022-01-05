Економіка

16:23 05.01.2022

Росія, як і раніше, блокує постачання енерговугілля з Казахстану для "Центренерго" – глава Міненерго

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Росія, як і раніше, блокує постачання енерговугілля з Казахстану для "Центренерго" – глава Міненерго

Російська Федерація, як і раніше, блокує постачання законтрактованого ПАТ "Центренерго" енерговугілля через свою територію, вирішити питання не вдається, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ні, вугілля з Казахстану не йде. Є укладений ПАТ "Центренерго" контракт на 660 млн тонн вугілля для ОЗП, але через відповідні дії з боку Російської Федерації відбувається блокування транзиту російською територією. І ми, і "Центренерго" не бачимо інших можливостей фізично це вугілля отримати", – сказав міністр на брифінгу у Києві в середу.

Водночас він наголосив, що вугілля морським шляхом йде в Україну "за чітким графіком, стабільно, є накопичення в самих портах".

"Обсяг імпортного вугілля, яке надходить в Україну морським шляхом, на опалювальний сезон буде на рівні 1,6-1,8 млн тонн, можливо, навіть більше", – зазначив Галущенко.

Він також звернув увагу на суттєве зниження вартості імпортованого ресурсу: "Якщо в період високих цін його вартість доходила до $300/тонна, то нині йдеться про $140/тонна".

Загалом у листопаді-грудні 2021 року в Україну прибули шість суден "Панамакс", законтрактованих "ДТЕК Енерго", одне з яких – для потреб "Центренерго", плюс ще три судна прибули безпосередньо за контрактами "Центренерго".

У компанії підрахували, що на кінець 2021 року морським шляхом отримали близько 300 тис. тонн енерговугілля. У січні 2022 року заплановано прибуття ще двох суден із вугіллям із Австралії сумарним обсягом майже 150 тис. тонн. Орієнтовні дати заходу в порт 15-17 та 28-29 січня.

У "ДТЕК Енерго" в середу повідомили, що в січні готуються прийняти ще три "Панамакси".

Теги: #вугілля #росія #казахстан
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