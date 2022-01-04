Українці витратили понад 700 млн грн з виплачених 6 млрд грн "президентської тисячі" – Мінекономіки

Українці витратили понад 700 млн грн виплат по 1 тис. грн у рамках держпрограми "єПідтримка", з них 250 млн грн витратили в книжкових магазинах, 210 млн грн – в кінотеатрах, ще 90 млн грн – на купівлю залізничних, авіа- і пасажирських перевезень, повідомило Міністерство економіки.

"За перші два тижні роботи програми "єПідтримка" понад 6,2 млн українців подали заявки в "Дії" на отримання 1000 грн. Понад 700 млн грн з отриманих коштів українці вже витратили", – зазначило Міністерство в повідомленні на сайті у вівторок.

Крім зазначеного 87 млн грн були витрачені на купівлю квитків у театри, на концерти або на інші розважальні послуги, 59 млн грн – на спорт.

"Загалом із початку роботи програми "єПідтримка" громадянам виплачено вже майже 6 млрд грн", – зазначило Міністерство.

Як повідомлялося, 19 грудня в повноцінному режимі (а деякий час до цього в тестовому) була запущена програма "єПідтримка", в рамках якої кожен українець, який отримав дві дози вакцини від COVID-19, зможе отримати 1 тис.грн на спорт, подорожі та відвідування культурних закладів або купівлю книг.

З другої половини січня 2022 року програму буде розширено – люди старше 60 років зможуть витратити ці гроші на придбання ліків. За умовами програми, одержувач повинен бути зареєстрований в додатку" дія", а виплата буде здійснюватися через один з уповноважених банків. Кошти надаються на 4 місяці з моменту отримання і можуть бути витрачені як оффлайн (при безготівковому розрахунку смартфоном), так і онлайн. Програма розрахована на рік, до 18 грудня 2022 року.

У другому-третьому кварталі 2022 року очікується запуск альтернативного оффлайн-механізму для отримання таких виплат для тих, у кого немає смартфона.