Кабмін затвердив фінплан ОПЗ на 2021 рік із чистим прибутком майже 107 млн грн

Уряд України за два дні до закінчення 2021 року затвердив фінансовий план на нього АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ), який передбачає отримання чистого прибутку 106,995 млн грн.

Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів №1781 від 29 грудня розміщено на його сайті у п'ятницю.

Сам фінплан у публікації відсутній, проте згідно з пояснювальною запискою до розпорядження, розміщеною на сайті уряду, через збиток ОПЗ у податковій декларації за 2020 рік 5,02 млрд грн, дивіденди за підсумками 2021 року не плануються.

У пояснювальній записці відсутні інші деталі фінплану, проте йдеться про намір до кінця поточного року отримати переплату з податку на прибуток у розмірі 320,6 млн грн.

ОПЗ випускає хімічну продукцію і навіть займається перевалкою хімпродукції на морський транспорт. Державі в особі ФДМ належить 99,5667% акцій ОПЗ, 0,0021% - ТОВ "Конкорд Капітал", іншим акціонерам-фізособам - 0,4312%.

ОПЗ у січні-вересні 2021 року отримав чистий прибуток 576,3 млн грн проти чистого збитку 1 млрд 72,6 млн грн за аналогічний період 2020 року. Чистий дохід підприємства за дев'ять місяців цього року збільшився на 10,1% – до 1 млрд 713,7 млн грн.

Проте наприкінці вересня виробництво на ОПЗ, яке здійснювалося на давальницькій основі, було зупинено через проблеми з постачанням газу.

ОПЗ у 2020 році збільшив чистий збиток у 16,5 разу (на 1 млрд 126,1 млн грн) порівняно з 2019 роком – до 1 млрд 198,7 млн грн. Чистий дохід підприємства минулого року зріс у 1,7 разу (на 964,9 млн. грн.) – до 2 млрд. 278,6 млн грн.