"Укрнафта" планує отримати у 2024р. 18 млрд грн чистого прибутку - фінплан

Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план ПАТ "Укрнафта" на 2024 рік, згідно з яким чистий дохід компанії заплановано на рівні 118 млрд грн, чистий прибуток - 18 млрд грн.

"Також згідно з проєктом фінансового плану на 2024 рік передбачено: 31 млрд грн податків і зборів, 8,7 млрд грн - дивідендів державі", - ідеться в пресрелізі компанії в середу.

Згідно з документом, 2023 року "Укрнафта" заробила 24 млрд грн чистого прибутку, сплатила 26 млрд грн податків і зборів та перерахує за підсумками року до бюджету понад 8 млрд грн дивідендів.

"У 2024 році компанія планує потужне зростання з інвестиціями в розвиток: початок буріння 30 нових свердловин, закупівля та встановлення обладнання світового рівня для інтенсифікації, оновлення мережі АЗК (автозаправних комплексів - ІФ-У)", - заявив директор "Укрнафти" Сергій Корецький, слова якого наведені у пресрелізі.

Як повідомлялося, "Укрнафта" ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, що є оператором національної мережі АЗС із 537 автозаправних станцій, з яких діють 456.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.