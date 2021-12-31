АМКУ оштрафував Ощадбанк на 500 тис. грн за зловживання у проекті "Картка киянина", банк визнав факт порушення

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував державний Ощадбанк (Київ) на 503,5 тис. грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, повідомила прес-служба АМКУ у п'ятницю.

Згідно з повідомленням, ідеться про зловживання банку його монопольним становищем під час участі у проекті "Муніципальна картка "Картка киянина". Банк, зокрема, був одноосібним учасником проекту, самостійно встановлював порядок та умови відкриття та ведення карткових рахунків.

Проаналізувавши матеріали справи, АМКУ порахував порушенням підключення платної послуги смс-інформування як обов'язкової умови для отримання картки киянина, а також вимогу підключення платної послуги смс-інформування для доступу до системи дистанційного банківського обслуговування в межах проекту.

Як зазначається, Ощадбанк не заперечував факту порушення та співпрацював з АМКУ під час розгляду справи.

Ощадбанк засновано 1991 року. Його єдиним власником є держава.

Згідно зі статистикою Нацбанку, на 1 жовтня 2021 року за розміром загальних активів Ощадбанк посідав у рейтингу 2-ге місце (247,44 млрд грн) серед 71 банку, що діяв у країні.