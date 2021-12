Секретар РНБО заперечує наявність причин для "особливих занепокоєнь" від арбітражу китайських покупців акцій "Мотор-Січі" до України

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов вважає надійними позиції України в ініційованому китайськими покупцями акцій ПАТ "Мотор-Січ" міжнародному арбітражі на $4,5 млрд.

"Ще раз наголошую, що ми тут особливо не турбуємося з цього приводу", – сказав він на брифінгу у Києві у четвер за підсумками засідання РНБО.

Данілов пояснив свою позицію наявністю розуміння того, "які були інвестиції, на які вони (покупці – ІФ) посилаються" та яке відношення до цього має Китай.

"Що це за люди, які купували акції? Ми саме з цього моменту починатимемо. … Як це відбувалося, де вони брали гроші, коли вони платили на офшори на купівлю цих акцій", – додав секретар РНБО.

Він наголосив, що Україна вважала та вважає, що однією з метою купівлі акцій "Мотор-Січі" була спроба з боку країн-сусідів "забрати технології".

"Там є слід певних наших сусідів, які мали велике бажання забрати ті технології, які є у нашої держави з виробництва безпосередньо двигунів, що виробляються на нашій "Мотор-Січі", – заявив Данілов.

Як повідомлялося, китайська Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. наприкінці листопада цього року заявила про подання позову проти України до Постійного арбітражного суду в Гаазі, в якому вона вимагає $4,5 млрд компенсації за порушену, на її думку, китайсько-українську міжурядову угоду від жовтня 1992 року про захист інвестицій компанії в акції "Мотор-Січі". Водночас, інформація про позов поки що відсутня на сайті Гаазького арбітражу.

Спочатку Skyrizon та інші китайські інвестори в акції "Мотор-Січ" повідомили Україну про намір подати до міжнародного арбітражу на початку вересня 2020 року, а безпосередній запит до суду направили на початку грудня після відсутності компромісу з Києвом. Початкова сума вимог становила $3,5 млрд. Інтереси китайських позивачів представляли міжнародні юридичні компанії WilmerHale, DLA Piper та Bird&Bird.

ПАТ "Мотор Січ" - один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Поставляє продукцію у понад 100 країн світу. Минулого року "Мотор Січ" отримала 906,65 млн грн чистого прибутку проти 703,18 млн грн чистого збитку у попередньому році. Виторг компанії зріс на 14,1% - до 11 млрд 432,22 млн грн.

За даними джерела в уряді України, наразі близько 75% акцій "Мотор Січі" вже належить групі китайських власників, і якась частина спірного пакету акцій виступає запорукою фінансування, наданим зокрема China Development Bank.

Згідно з річним звітом, на початок 2021 року акціонерами понад 5% було зазначено: Лікатрон Ентерпрайзес Лімітед (Кіпр) – 9,99%, Твінстар Холдінгс С.А. (Беліз) – 6,232%, Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Віргінські Британські о-ви) – 9,999%, ПрАТ "Торговий дім "Олена" – 9,298%, ТОВ "Мотор-Інтеркомс" – 9,7%, Granum Corporation (Панама) – 9,272%, Business House Helena, AG (Панама) – 17,311%, а також фізособа – 5,01%.

Торгівля акціями "Мотор Січ" була припинена 23 квітня 2018 року у зв'язку з арештом усіх 100% акцій за рішенням суду, який ініціювала Служба безпеки України (СБУ), яка з вересня 2017 року веде розслідування щодо законності продажу контрольного пакету акцій. СБУ також уточнила, що здійснює досудове розслідування порушень законодавства під час первинної приватизації.

Президент України Володимир Зеленський за рішенням Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) 29 січня 2021 року ввів санкції щодо громадянина Китаю Ван Цзина та пов'язаних з ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (обидві – Пекін); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські о-ви) та Hong Kong kyrizon Holdings Limited (Гонконг).

Потім секретар РНБО Данілов за підсумками засідання 11 березня 2021 року заявив, що "Мотор Січ" буде повернуто українському народу. А СБУ 20 березня повідомило, що Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на цілісний майновий комплекс та вирішив передати майно та 100% акцій в управління АРМА для подальшої передачі державному керуючому. У такій ролі себе одразу запропонував держконцерн "Укроборонпром".

Представник МЗС КНР Чжао Лицзянь заявляв, що Китай вимагає від України захищати законні інтереси китайських інвесторів у зв'язку з рішенням про націоналізацію підприємства "Мотор Січ", понад 50% акцій якого належить китайським компаніям.