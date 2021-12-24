Кабмін продовжив повноваження правління "Нафтогазу" до кінця квітня 2022 року

Кабінет Міністрів України продовжив термін повноважень правління НАК "Нафтогаз України" на термін із 28 грудня 2021 року до 29 квітня 2022 року, або до ухвалення рішення щодо формування правління новим складом наглядової ради компанії.

Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабміну №1718-р від 23 грудня 2021 року, текст якого оприлюднено на урядовому порталі.

Як повідомлялося, наприкінці вересня Кабмін обрав і тимчасово призначив членами правління "Нафтогазу" Олену Бойченко (директор з управління персоналом і соціальної політики), Романа Чумака (голова казначейських операцій), Маврікія Калугіна (головний виконавчий директор) та Владислава Воловика (радник голови правління).

Очолює правління з кінця квітня 2021 року Юрій Вітренко.

"Нафтогаз" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни (100% "Укргазвидобування" і 50% + 1 акція ВАТ "Укрнафта"). Група є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах (100% "Укртрансгаз") і транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни (100% "Укртранснафта"), активно розвиває напрямок постачання газу побутовим споживачам.