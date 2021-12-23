Низка кондитерських підприємств призупиняє виробництво через високі ціни на газ - "Укркондпром"

Низка кондитерських підприємств повідомила про плани повністю або частково призупинити виробництво продукції через високі ціни на природний газ, повідомила асоціація "Укркондпром".

За словами голови асоціації Олександра Балдинюка, виробники солодощів уже кілька місяців балансували на межі рентабельності через надвисокі ціни на газ та зростання вартості решти складових собівартості продукції.

Він уточнив, що вже в листопаді за ціни газу близько 40 грн/куб. м виробництво багатьох видів продукції було нерентабельним, а виконання раніше підписаних контрактів було збитковим для підприємств галузі.

"У грудні постачальники пропонували газ за ціною 55 грн/куб. м, за якої реалізувати вироблену продукцію за економічно обґрунтованими цінами вже було б дуже складно. А за вартості газу для виробничих потреб у 73 грн/куб. м кондитерським компаніям узагалі простіше згорнути виробництво, оскільки за такої собівартості продукція буде незатребуваною ні на внутрішньому, ні на зовнішніх ринках", - зазначив Балдинюк.

Як повідомлялося, ціни на природний газ в Україні минулого тижня слідом за європейським ринком продовжили суттєве зростання. За даними УЕБ, зокрема, 17 грудня котирувальна ціна внутрішньодобового ринку сягнула 45,7 грн/куб. м.

До "Укркондпрому" входять 28 підприємств – здебільшого малий та середній бізнес. Вони становлять 85% українського експорту кондитерської продукції.