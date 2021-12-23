Економіка

16:00 23.12.2021

Приблизно 30% великих компаній світу використовуватимуть криптовалюти до 2024 року - експерти

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Приблизно 30% великих компаній світу використовуватимуть криптовалюти до 2024 року - експерти

Приблизно 30% великих компаній використовуватимуть криптовалюти для платежів, зберігання коштів або забезпечення кредитів до 2024 року, прогнозує аналітична компанія Gartner.

За даними компанії, криптовалюти до цього часу використовуватимуть 28% опитаних фірм.

Такий прогноз має важливе значення для фінансових директорів компаній, що аналізують можливості використання цифрових валют та потенційні ризики, пов'язані з цим.

"Збільшення масштабного використання криптовалют на традиційних платформах для платежів і зростання кількості цифрових валют центробанків спонукатимуть багато великих компаній вводити криптовалюти в обіг найближчими роками", - каже віце-президент та аналітик практики IT Gartner Авіва Літан.

"Ці організації переважно використовуватимуть криптовалюти для платежів, збереження капіталу і як можливість залучення високоприбуткових інвестицій", - сказав він.

Експерти Gartner рекомендують компаніям спочатку роз'яснити, у яких випадках використовуватимуться криптовалюти, а потім оцінюватимуть технологічні рішення для введення їх в обіг.

"Ми помітили зростання інтересу до криптовалюти та блокчейн-застосунків серед фінансових директорів з початку року", - сказав директор із досліджень фінансової практики Gartner Александр Бент.

"У той час як волатильність криптовалют залишається приводом для занепокоєнь, очікування ясніших рекомендацій від регуляторів та поява цифрових валют центробанків дають CFO більше можливостей просувати ідею про тестове використання криптовалют", - сказав він.

Згідно з прогнозами Gartner, ширше використання криптовалют до 2024 року буде частково зумовлене вже наявною стійкою базою провайдерів послуг і готових рішень, доступних для великих фірм, які вже визначилися, в яких випадках використовуватимуть криптовалюти.

Теги: #фінанси #криптовалюта
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