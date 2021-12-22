Середня ціна квадратного метра в новобудовах Києва від початку року зросла на 25,7% - M4U

Середня ціна квадратного метра первинної нерухомості в Києві в січні-листопаді 2021 року зросла на 21% - до 43,2 тис.грн/кв. м, у доларі на 25,7% до $1588, повідомив засновник proptech-компанії M4U Володимир Даниленко агентству "Інтерфакс-Україна".

Згідно з дослідженням M4U, за 11 місяців найбільше дорожчала нерухомість комфорт-класу (на 25,7%, до 32,6 тис. грн) і бізнес-класу (на 24,5%, до 55,6 тис. грн). Зростання цін в економ-класі значно менше - на 8,5%, до 23,8 тис. грн; на тому самому рівні зростання цін у класі еліт - на 8,3%, до 89,1 тис. грн/кв. м.

"Протягом усього року ми спостерігали посилення дисбалансу пропозиції та попиту на ринку. До початку року в об'єктах, які перебували в активній стадії будівництва і продажів, було продано в середньому 56% квартир. На початок листопада розпроданість сягала рекордного рівня 68%. Для порівняння, на початку 2019 року цей показник був на рівні 40-45%. Обмежена пропозиція призводила, зокрема, і до зниження попиту: коли людина, яка хоче купити квартиру, не може знайти бажаний варіант, вона відкладає купівлю", - сказав Даниленко.

За даними дослідження M4U, у листопаді-грудні баланс попиту та пропозиції почав поступово вирівнюватися. За рахунок виведення на ринок нових об'єктів пропозиція зросла на 8%, а середній по місту рівень розпроданості знизився до 66%.

"Наступного року ця тенденція, найімовірніше, набуде розвитку. Пропозиція прагнутиме наздогнати попит. При цьому через те, що ціни зростають швидше, ніж добробут, попит поступово знижуватиметься, але це зниження не буде значним. Це, у свою чергу, зумовить уповільнення темпів зростання цін до 12-15%", - сказав Даниленко.

Він вважає, що загалом для забудовників мало що зміниться, тоді як для клієнтів зросте різноманітність пропозиції. "Припускаю, що за рахунок появи нової пропозиції рівень розпроданості на кінець наступного року знизиться до показників 2019-го (40-45%). Але це можливо тільки в тому випадку, якщо економіко-політичний контекст як мінімум не стане гіршим, а тенденції до поліпшення роботи дозвільної системи в будівництві триватимуть", - сказав Даниленко.

Створена в лютому 2020 року українська proptech-компанія M4U спеціалізується на розробці та впровадженні комплексних інтелектуальних рішень у сфері девелопменту нерухомості.