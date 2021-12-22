Економіка

11:55 22.12.2021

В Україні можуть підняти тарифи на ЖКГ на 10-11%, але ціна газу для населення до кінця опалювального сезону не зросте – ОП

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В Україні можуть підняти тарифи на ЖКГ на 10-11%, але ціна газу для населення до кінця опалювального сезону не зросте – ОП

Українська влада вжила низку системних заходів, щоб уникнути різкого зростання тарифів на житлово-комунальні послуги на тлі подорожчання енергоресурсів у світі, повідомив заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма.

Як повідомляється на сайті Офісу президента в середу, за його словами, можливе незначне коригування деяких тарифів у межах інфляційних очікувань на рівні 10-11%, зокрема тарифів на розподіл та доставку газу, але ціна газу для населення протягом нинішнього опалювального сезону не зростатиме.

"Уряд виділив суттєві кошти, щоб зберегти тарифи на газ для населення фактично на рівні минулого року - нижче ніж 8 грн за кубометр. Уряд також виділив кошти для забезпечення пільговим газом муніципальних теплокомуненерго, щоб населення отримало опалення практично за цінами минулого року", - розповів Шурма.

Він зазначив, що ціни на електроенергію для населення у 2021 році також вдалося утримати від зростання, а для деяких категорій споживачів навіть знизити. Шурма наголосив, що підвищення тарифів на постачання або розподіл електроенергії для обленерго жодним чином не позначиться на вартості цього енергоносія для населення.

Теги: #опу #тарифи
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