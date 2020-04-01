"Аеропорти України" просять владу надати держпідтримку в умовах припинення авіаперевезень через карантин

Асоціація "Аеропорти України", учасниками якої є 95 підприємств та організацій із 15 країн світу, зокрема 21 аеропорт України та провідні авіапідприємства-учасники ринку авіаперевезень, просить надати державну підтримку в умовах припинення авіаперевезень через карантин.

Відповідний лист, адресований президенту Володимиру Зеленському, голові Верховної Ради Дмитру Разумкову й прем'єр-міністру Денису Шмигалю, розміщено на сайті Міжнародного аеропорту "Київ" ім.Ігоря Сікорського у вівторок увечері.

"Аеропорти України" пояснюють, що, незважаючи на встановлений карантин і відсутність авіасполучення, міжнародні аеропорти не можуть бути тимчасово законсервовані. Оскільки забезпечення діяльності аеропортів - це не лише соціально-економічне завдання, а й один з елементів підтримки належного рівня національної безпеки країни.

"Наразі обсяги коштів авіапідприємств є недостатні й не дозволять забезпечити їх функціонування в умовах продовження карантинних заходів. Без підтримки держави аеропорти та провайдер повітряного руху – "Украерорух" не будуть спроможні виконувати покладені на них завдання, зокрема в інтересах безпеки і оборони держави, та будуть вимушені зупинити свою діяльність та будь-які польоти в повітряному просторі України", - констатується в листі.

У зв'язку з цим, з метою забезпечення збереження авіаційної галузі, "Аеропорти України" просять державу невідкладно втрутитися в ситуацію і вжити низку заходів із підтримки галузі. Зокрема:

- затвердити Державну цільову програму підтримки авіаційної галузі (авіакомпаній, аеропортів, провайдера аеронавігаційного обслуговування) з метою нівелювання негативних наслідків подальшого існування і розвитку;

- виділити з держбюджету безпосередньо аеропортам і держпідприємству "Украерорух" цільові кошти (дотації) на фінансування надання послуг авіакомпаніям та польотам повітряних суден міністерства оборони;

- надати аеропортам, авіапідприємствам пряму безповоротну грошову допомогу, що забезпечить їх мінімальне функціонування;

- звільнити авіапідприємства від сплати ПДВ, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб на II-IV квартали 2020 року.

"З огляду на це просимо вашого сприяння в терміновому скликанні антикризової групи за участю керівників авіапідприємств для опрацювання плану дій щодо подолання наслідків поширення коронавірусу Covid-19 в авіаційній галузі. АСІ EUROPE обіцяє надати необхідні консультації та уже напрацьований досвід із цього питання", - підсумовується в листі.