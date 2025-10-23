Інтерфакс-Україна
Економіка
20:06 23.10.2025

Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону – Свириденко

1 хв читати
Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону – Свириденко
Фото: https://www.facebook.com

Кабінет міністрів України затвердив рішення про виділення 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону, повідомляє прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Це рішення – частина нашого плану підготовки до зими. Більше газу Україні потрібно для стабільного проходження зимового періоду. Адже через масовані російські удари по газовій інфраструктурі ми тимчасово втратили власний видобуток. Закупівля додаткового енергоресурсу дозволить підвищити надійність постачання газу і тепла в українські домівки в умовах російського енергетичного терору", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Теги: #фінансування #імпорт #газ

