Атаки РФ на енергетику призвели до перебоїв у роботі активів "Метінвесту" та зниження операційної ефективності

Посилення Росією з початку жовтня 2025 року масштабних атак на енергетичну та газову інфраструктуру України вплинуло на доступність джерел енергії, а місцеві обмеження на постачання електроенергії в Україні призвели до відновлення імпорту електроенергії, йдеться у повідомленні групи "Метінвест" у середу на Ірландській фондовій біржі.

"Ці обставини призвели до перебоїв у виробничих процесах на гірничодобувних та металургійних активах групи, що спричинило зниження операційної ефективності та збільшення витрат", – зазначається у релізі.

"Метінвест" також інформує, що виробничий об’єкт, що належить одному з залізорудних активів групи, 16 жовтня 2025 року призупинив свою діяльність після масштабної атаки дронів на Кривий Ріг, в результаті якої було пошкоджено електропостачання об’єкта,

"Важливо, що жоден із співробітників не постраждав. Група оцінює масштаби впливу та планує поетапне відновлення виробництва залізорудного концентрату протягом цього тижня", – йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, в той же час "Метінвест" планує прискорити капітальний ремонт грануляційної машини, щоб виконати планові роботи з технічного обслуговування та усунути наслідки нещодавнього раптового припинення роботи.

"Група не може передбачити, як довго триватимуть атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, і існує значний ризик погіршення ситуації з електропостачанням по всій Україні", – зауважив "Метінвест" в кінці релізу.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".