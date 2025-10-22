Інтерфакс-Україна
Економіка
14:34 22.10.2025

Атаки РФ на енергетику призвели до перебоїв у роботі активів "Метінвесту" та зниження операційної ефективності

2 хв читати
Атаки РФ на енергетику призвели до перебоїв у роботі активів "Метінвесту" та зниження операційної ефективності

Посилення Росією з початку жовтня 2025 року масштабних атак на енергетичну та газову інфраструктуру України вплинуло на доступність джерел енергії, а місцеві обмеження на постачання електроенергії в Україні призвели до відновлення імпорту електроенергії, йдеться у повідомленні групи "Метінвест" у середу на Ірландській фондовій біржі.

"Ці обставини призвели до перебоїв у виробничих процесах на гірничодобувних та металургійних активах групи, що спричинило зниження операційної ефективності та збільшення витрат", – зазначається у релізі.

"Метінвест" також інформує, що виробничий об’єкт, що належить одному з залізорудних активів групи, 16 жовтня 2025 року призупинив свою діяльність після масштабної атаки дронів на Кривий Ріг, в результаті якої було пошкоджено електропостачання об’єкта,

"Важливо, що жоден із співробітників не постраждав. Група оцінює масштаби впливу та планує поетапне відновлення виробництва залізорудного концентрату протягом цього тижня", – йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, в той же час "Метінвест" планує прискорити капітальний ремонт грануляційної машини, щоб виконати планові роботи з технічного обслуговування та усунути наслідки нещодавнього раптового припинення роботи.

"Група не може передбачити, як довго триватимуть атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, і існує значний ризик погіршення ситуації з електропостачанням по всій Україні", – зауважив "Метінвест" в кінці релізу.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #метінвест

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:49 21.10.2025
Україні потрібна глобальна індустріальна політика аби рухатися вперед - топменеджер "Метінвесту"

Україні потрібна глобальна індустріальна політика аби рухатися вперед - топменеджер "Метінвесту"

17:54 17.10.2025
"Метінвест" у вересні переламав тенденцію відпливу кадрів, але молодь масово звільнялася через можливість виїзду за кордон - HR-директор

"Метінвест" у вересні переламав тенденцію відпливу кадрів, але молодь масово звільнялася через можливість виїзду за кордон - HR-директор

23:02 15.10.2025
"Метінвест" консолідує свої проекти задля відновлення ринку сталі за рахунок внутрішніх та міжнародних інвестицій – CEO

"Метінвест" консолідує свої проекти задля відновлення ринку сталі за рахунок внутрішніх та міжнародних інвестицій – CEO

11:19 03.10.2025
"Метінвест" через війну скоротив річний дохід з $10-12 млрд до $5-6 млрд, залишаючись прибутковою компанією – CEO

"Метінвест" через війну скоротив річний дохід з $10-12 млрд до $5-6 млрд, залишаючись прибутковою компанією – CEO

14:21 01.10.2025
"Метінвест" спрямував 9,72 млрд грн в Україну з початку війни, є найбільшим експортером і будує енергостанції - СЕО

"Метінвест" спрямував 9,72 млрд грн в Україну з початку війни, є найбільшим експортером і будує енергостанції - СЕО

18:26 22.09.2025
"Метінвест" передав Нацгвардійцям багі та мотоцикли на 2 млн грн у рамках зміни військової тактики

"Метінвест" передав Нацгвардійцям багі та мотоцикли на 2 млн грн у рамках зміни військової тактики

14:29 12.09.2025
"Метінвест" завершив I півріччя зі збитком $58 млн, EBITDA знизилось на 49%

"Метінвест" завершив I півріччя зі збитком $58 млн, EBITDA знизилось на 49%

13:00 03.09.2025
Ключова проблема наразі – дефіцит персоналу, який становить 15-20% – COO "Метінвесту" Олександр Мироненко

Ключова проблема наразі – дефіцит персоналу, який становить 15-20% – COO "Метінвесту" Олександр Мироненко

11:14 03.09.2025
"Метінвест" реалізує металопрокат на 30% на ринку України і 70% відвантажує за кордон - СOО

"Метінвест" реалізує металопрокат на 30% на ринку України і 70% відвантажує за кордон - СOО

11:02 03.09.2025
"Метінвест" побудував другий підземний шпиталь, має плани ще на один-два до кінця року - СOО

"Метінвест" побудував другий підземний шпиталь, має плани ще на один-два до кінця року - СOО

ВАЖЛИВЕ

Українські акції та євробонди подешевшали після новин про відтермінування американсько-російських переговорів

Удари РФ з початку війни пошкодили обладнання "ДТЕК Нафтогаз" на EUR40 млн – топменеджер

РФ матиме дефіцит майже $100 млрд у 2026 році – Зеленський

Енергетичні компанії США хочуть вийти на український ринок – Зеленський

Зеленський: Розуміємо, де брати газ на $2 млрд у випадку потреби

ОСТАННЄ

Українські акції та євробонди подешевшали після новин про відтермінування американсько-російських переговорів

ЄІБ надає понад EUR46 млн на підтримку українських міст

Банківська система в деяких містах переходить на режим роботи Power Banking

ПриватБанк піднявся на 37-ме місце серед найбільших еквайрів світу – Nilson Report

"Давалець" ОПЗ у 2019-21рр Agro Gas Trading подав заявку на участь в конкурсі з приватизації заводу

ЄБРР надасть Укрексімбанку гарантії для розширення кредитування на EUR200 млн

Westinghouse має намір активізувати будівництво ХАЕС-5,6 відразу після закінчення війни – топменеджер компанії

ЄБРР розглядає надання до EUR100 млн на будівництво соціального орендного житла за підтримки благодійної місії Хансена

НБУ зменшив валютні інтервенції за тиждень на 17,9% через гальмування ослаблення гривні

Бюджетний комітет схвалив до розгляду Радою у вівторок законопроєкт про збільшення видатків держбюджету-2025 на 325 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА