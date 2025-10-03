Україна у вересні збільшила експорт електроенергії на 41% і досягла найвищого місячного показника з весни 2020 р.

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Україна у вересні 2025 року експортувала 635,1 тис. МВт*год електроенергії, що на 41% більше ніж у серпні.

"Це найвищий місячний показник експорту з весни 2020 року та четвертий місяць поспіль, коли країна є нетто-експортером електроенергії. Водночас імпорт скоротився на 47%, до 139,7 тис. МВт*год", – повідомив аналітичний центр DIXI Group з посиланням на дані Energy Map у п’ятницю.

За даними центру, експорт у вересні коливався від 9,2 до 27,5 тис. МВт*год на день, з максимумом 10 вересня і мінімумом 21 вересня.

"Загальна тенденція – стабільно високий рівень експорту з незначним падінням у середині місяця", - зазначили в DIXI Group.

Порівняно з серпнем 2025 року, коли експорт становив 450,1 тис. МВт*год, поставки до країн-партнерів зросли на 39-390%, натомість експорт до Словаччини зменшився на 98% - до 1,1 тис. МВт*год. Найбільше української електроенергії у вересні було експортовано до Угорщини – 254,3 тис. МВт*год, що на 40% більше, ніж у серпні.

Водночас найбільший обсяг імпорту е/е в Україну із країн-партнерів у вересні був зафіксований з Угорщини – 81,2 тис. МВт*год, що становило 58,1% загального обсягу.

Падіння імпорту порівняно з минулим місяцем (264,2 тис. МВт*год) становить 47%, а відносно вересня 2024 року (437,9 тис. МВт*год) – 68%.

Таким чином, у вересні експорт перевищив імпорт у 4,5 раза.