Інтерфакс-Україна
Економіка
16:18 03.10.2025

Україна у вересні збільшила експорт електроенергії на 41% і досягла найвищого місячного показника з весни 2020 р.

2 хв читати
Україна у вересні збільшила експорт електроенергії на 41% і досягла найвищого місячного показника з весни 2020 р.
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Україна у вересні 2025 року експортувала 635,1 тис. МВт*год електроенергії, що на 41% більше ніж у серпні.

"Це найвищий місячний показник експорту з весни 2020 року та четвертий місяць поспіль, коли країна є нетто-експортером електроенергії. Водночас імпорт скоротився на 47%, до 139,7 тис. МВт*год", – повідомив аналітичний центр DIXI Group з посиланням на дані Energy Map у п’ятницю.

За даними центру, експорт у вересні коливався від 9,2 до 27,5 тис. МВт*год на день, з максимумом 10 вересня і мінімумом 21 вересня.

"Загальна тенденція – стабільно високий рівень експорту з незначним падінням у середині місяця", - зазначили в DIXI Group.

Порівняно з серпнем 2025 року, коли експорт становив 450,1 тис. МВт*год, поставки до країн-партнерів зросли на 39-390%, натомість експорт до Словаччини зменшився на 98% - до 1,1 тис. МВт*год. Найбільше української електроенергії у вересні було експортовано до Угорщини – 254,3 тис. МВт*год, що на 40% більше, ніж у серпні.

Водночас найбільший обсяг імпорту е/е в Україну із країн-партнерів у вересні був зафіксований з Угорщини – 81,2 тис. МВт*год, що становило 58,1% загального обсягу.

Падіння імпорту порівняно з минулим місяцем (264,2 тис. МВт*год) становить 47%, а відносно вересня 2024 року (437,9 тис. МВт*год) – 68%.

Таким чином, у вересні експорт перевищив імпорт у 4,5 раза.

Теги: #електроенергія #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:53 03.10.2025
Усі АЗК "Укрнафти" у разі вимкнення е/е продовжують працювати, 360 з них – у режимі пунктів незламності

Усі АЗК "Укрнафти" у разі вимкнення е/е продовжують працювати, 360 з них – у режимі пунктів незламності

20:08 27.09.2025
Експорт зброї залишатиметься контрольованим до кінця війни – Зеленський

Експорт зброї залишатиметься контрольованим до кінця війни – Зеленський

16:24 27.09.2025
Україна буде експортувати зброю, яка не в дефіциті, – Зеленський

Україна буде експортувати зброю, яка не в дефіциті, – Зеленський

20:02 26.09.2025
У Мінекономіки обіцяють вирішити проблему експорту сої та ріпаку приблизно за тиждень

У Мінекономіки обіцяють вирішити проблему експорту сої та ріпаку приблизно за тиждень

00:22 26.09.2025
Прем’єрка визнала необхідність дискусії щодо вартості електроенергії для промисловості

Прем’єрка визнала необхідність дискусії щодо вартості електроенергії для промисловості

15:31 25.09.2025
Україна створить експортні платформи у США, Європі, на Близькому Сході - Зеленський

Україна створить експортні платформи у США, Європі, на Близькому Сході - Зеленський

16:55 24.09.2025
Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, перевірені в реальній війні, – Зеленський

Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, перевірені в реальній війні, – Зеленський

11:14 23.09.2025
Скасування експортного мита на сою та ріпак посилить невизначеність ринку - аналітики

Скасування експортного мита на сою та ріпак посилить невизначеність ринку - аналітики

18:14 22.09.2025
Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за 20 днів вересня зменшився на 27,8%

Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за 20 днів вересня зменшився на 27,8%

21:32 21.09.2025
Зеленський подякував США і партнерам за програму PURL і анонсував пропозиції щодо експорту української зброї

Зеленський подякував США і партнерам за програму PURL і анонсував пропозиції щодо експорту української зброї

ВАЖЛИВЕ

МВФ продовжить обговорення нової програми з Україною під час щорічних зборів 13-18 жовтня

Затримок виплат військовим не буде, Мінфін готує збільшення оборонних видатків на 300 млрд грн

"Нафтогаз" залучив EUR300 млн кредиту ЄІБ на закупівлю газу

Україна отримала від ЄС ще EUR4 млрд за рахунок заморожених активів РФ

Гетманцев запропонував обмежити зарплати чиновникам 80 тис. грн та втретє підняти податок на прибуток банків до 50%

ОСТАННЄ

Збирання врожаю-2025 завершено на 65% площ

Морські шляхи забезпечили у 2024 р. 71% агроекспорту і ще на чверть не досягли довоєнних показників - УКАБ

Конкурсна комісія залучила 12 зовнішніх експертів для порту "Чорноморськ"

Частка нелегального ринку електронних сигарет в Україні становить 93% - дослідження Kantar Ukraine

МВФ продовжить обговорення нової програми з Україною під час щорічних зборів 13-18 жовтня

"Оператор ринку" запускає чергову хвилю навчань за програмою підвищення обізнаності про роботу ринку е/е

Попит і пропозиція на молоко у вересні стабілізувалися, ріст імпорту молокотоварів загрожує ринку

Уряд розпочинає регіональний та секторальний діалог з бізнесом щодо умов євроінтеграції – віцепрем’єр Качка

Затримок виплат військовим не буде, Мінфін готує збільшення оборонних видатків на 300 млрд грн

Кабмін звільнив від оподаткування повторне ввезення комплектуючих для зброї, знищених при виконанні держконтрактів - Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА