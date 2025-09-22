Інтерфакс-Україна
Економіка
17:07 22.09.2025

"Нафтогаз" та західні партнери спрямували $2,5 млрд на закупівлю газу для України – Washington Post

Фото: https://www.facebook.com

Державна Група "Нафтогаз" спрямувала на закупівлю газу для проходження зими $1 млрд власних коштів, ще $1,5 млрд залучено для імпорту газу від Європейського банку реконструкції та розвитку, уряду Норвегії та інших міжнародних фінансових інституцій, повідомляє американське видання The Washington Post.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький у коментарі виданню зазначив, що у лютому поточного року внаслідок ворожих атак було знищено 42% видобутку українського газу.

Він наголосив, що перед опалювальним сезоном, ймовірно, ворог буде знову атакувати газову інфраструктуру.

"Це тероризм у чистому вигляді", – прокоментував Корецький.

Глава "Нафтогазу" вказав, що компанія вже законтрактувала 95% газу від необхідних потреб для початку опалювального сезону.

Як повідомлялося, Група "Нафтогаз" в партнерстві з польським ORLEN в межах підготовки до зими 2025/2026 років вже поставила в Україну приблизно 400 млн куб. м американського скрапленого газу.

"Нафтогаз" та ЄБРР підписали рекордну для України угоду на закупівлю газу на EUR500 млн. Уперше в історії України такий кредит надається під гарантію ЄС.

Крім того, "Нафтогаз" у липні 2025 року залучив по 4,7 млрд грн кредитів в Укргазбанку та ПриватБанку, а в вересні – 2,4 млрд грн Укрексімбанку.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук наприкінці серпня зазначила, що на початок ОЗП Україна має закачати в ПСГ щонайменше 13,2 млрд куб. м газу, 4,6 млрд. куб. м з яких – імпорт.

