Apartel resorts шукає ділянку під п’ятизірковий готель у центрі Львова та аналізує ринок столиці, повідомив в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” партнер Apartel resorts Євген Кудрявченко.

“Ми шукаємо майданчик у Львові. Віримо, що стратегічно туристичний ринок у найближчі 10-20 років зростатиме, а отже, й вартість метра у готелях буде лише підвищуватись. На нашу думку, цьому місту бракує сучасного п’ятизіркового бізнес-готелю. Ми вже провели п’ять-шість зустрічей і зараз шукаємо ділянку в історичному центрі. Важливо, щоб там була можливість реалізувати спа, видові тераси, паркінг і сховище. Паралельно ми пасивно вивчаємо можливості в центрі Києва та постійно придивляємось до готелів під реновацію в Європі”, - повідомив він.

Кудрявченко уточнив, що у компанії під Києвом вже є ділянка площею 8 га, для якої розроблено проєкт. Паралельно розробляється ще один проєкт на ділянці 20 га.

“Ми свідомо не запускаємо будівництво, поки не відчуваємо впевненості, що знайдеться покупець. Частину можна було б звести за власні кошти, але досвід показує: після будь-якої “гарячої” ночі інвестор мінімум на місяць відходить від ринку. Водночас щойно зникне загроза під Києвом почнеться радикальний бум. Я бачив вже понад 20 рекреаційних проєктів у розробці, тож конкуренція там буде шаленою”, - каже Кудрявченко.

За його словами, інші великі локації поки не розглядаються, а невеликі не відповідають стратегії розвитку компанії.

“Невеликі комплекси вартістю $3-5-10 млн нескладно повторити, і поруч швидко з’являються ще два схожих конкурентних об’єкти. Ми ж робимо ставку на формати масштабних резортів, адже вважаємо, що саме вони більш захищені від конкуренції у довгостроковій перспективі. Це інвестиції від $100 млн, які суттєво зменшують ризик появи конкурентів”, - пояснив він.

Щодо поточних планів, то цієї осені заплановано відкриття Apartel Kosyno, у 2026 році - другої черги в Східниці (250 номерів), а в 2027 році — третьої черги на 60 котеджів і термального аквапарку.

У портфелі Apartel resorts зараз три працюючих проєкти: Apartel Shayan (введено у 2020 році, 60 номерів), Apartel Uzhhorod (введено у 2022 році, 60 номерів), Apartel Skhidnytsya (введено у 2024 році, 280 номерів). На етапі будівництва - Apartel Kosyno (орієнтовний час введення - кінець 2025 року), друга та третя черги у Східниці. В планах - Apartel Polyana.