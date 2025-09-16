Інтерфакс-Україна
14:12 16.09.2025

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 51,5% фінансування Мінветеранів

Проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає збільшення фінансування Міністерства у справах ветеранів України на 51,5% (6,1 млрд грн) порівняно з 2025 роком до 17,9 млрд грн.

Згідно із законопроєктом №14000 від 15 вересня, на керівництво і управління у справах ветеранів пропонується передбачити 187,8 млн грн; на заходи з підтримки та допомоги ветеранам, членам їх сімей та членам родин загиблих - 3,6 млрд грн; на забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій Мінветеранів - 792 млн грн.

На створення і функціонування Національного військового меморіального кладовища (НВМК) передбачено 3,6 млрд грн.

Крім того, на компенсацію на житло ветеранам з інвалідністю І та ІІ групи пропонується передбачити 5,7 млрд грн (+ 1,7 млрд грн до 2025 року), на фінансування ветеранських просторів – 1,1 млрд грн (+ 0,6 млрд грн до 2025 року).

"Держава системно посилює підтримку ветеранів та ветеранок. Зростання фінансування дозволить: забезпечити житлом ще більше ветеранів та ветеранок з інвалідністю; надати доступ до медичної, психологічної та професійної допомоги; розвивати освітні та спортивні програми; створити сучасну мережу ветеранських просторів; гарантувати персональний супровід завдяки спеціально підготовленим фахівцям; та багато інших можливостей, які забезпечать гідне повернення до цивільного життя", - йдеться у повідомленні Мінветеранів.

 

 

Теги: #держбюджет #мінветеранів

