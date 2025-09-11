Інтерфакс-Україна
Економіка
13:26 11.09.2025

Від уряду не було заяв про необхідність повторного збільшення держбюджету-2025 на 300 млрд грн

1 хв читати
Від уряду не було заяв про необхідність повторного збільшення держбюджету-2025 на 300 млрд грн
Фото: НБУ

Член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов (фракція "Слуга народу") заявляє, що на сьогодні від Кабінету міністрів не було офіційних заяв про необхідність збільшення державного бюджету 2025 року на додаткових 300 млрд грн.

"Що стосується цих 300 млрд, то на сьогодні жодних офіційних заяв ні від Міністерства фінансів ні від прем'єр-міністра не було. Чи це можливо в будь-якому розмірі: 100-200-300 млрд? Так, можливо. Все залежить від інтенсивності бойових дій", - сказав Леонов в ефірі національного телемарафону в четвер, відповідаючи на запитання, чи потрібно буде ще раз переглядати держбюджет-2025 для збільшення видатків ще на 300 млрд грн.

Раніше видання "Економічна правда" опублікувала матеріал, з якого випливає, що до кінця 2025 року державі на фінансування оборони не вистачає близько 300 млрд грн. Зокрема зазначалося, що ухвалити зміни необхідно до кінця жовтня, бо з листопада уряду буде складно фінансувати грошове забезпечення військовослужбовців.

Як повідомлялося, в кінці червня Верховна Рада збільшила видатки держбюджету-2025 на 400,5 млрд грн, або 10,2% – до 4 трлн 329,51 млрд грн для потреб оборони.

Теги: #держбюджет #уряд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:48 09.09.2025
Макрон призначив новим прем'єр-міністром Франції Лекорню

Макрон призначив новим прем'єр-міністром Франції Лекорню

21:31 09.09.2025
Уряд пропонує дозволити використання власних рахунків при продажах на ЦП до трьох разів/рік обсягом до EUR2 тис.

Уряд пропонує дозволити використання власних рахунків при продажах на ЦП до трьох разів/рік обсягом до EUR2 тис.

21:42 08.09.2025
Кабмін полегшив процедури для ввезення обладнання для власних потреб для проєктів зі значними інвестиціями

Кабмін полегшив процедури для ввезення обладнання для власних потреб для проєктів зі значними інвестиціями

20:53 08.09.2025
Кабінет міністрів після ворожого влучення у Будинок уряду провів засідання у Клубі Кабміну

Кабінет міністрів після ворожого влучення у Будинок уряду провів засідання у Клубі Кабміну

20:17 08.09.2025
Кабмін затвердив порядок функціонування електронної системи "еРибальство"

Кабмін затвердив порядок функціонування електронної системи "еРибальство"

20:01 08.09.2025
Кабмін продовжив до 31 березня 2027р можливість аграріям пролонгувати кредити по "5-7-9%" за договорами у 2022-2025рр

Кабмін продовжив до 31 березня 2027р можливість аграріям пролонгувати кредити по "5-7-9%" за договорами у 2022-2025рр

11:35 08.09.2025
Свириденко з міністрами показали керівникам дипмісій пошкоджені російською атакою поверхи будівлі Кабміну

Свириденко з міністрами показали керівникам дипмісій пошкоджені російською атакою поверхи будівлі Кабміну

15:07 07.09.2025
Свириденко після удару по будинку Кабміну: Посильте санкційний тиск на Росію

Свириденко після удару по будинку Кабміну: Посильте санкційний тиск на Росію

08:30 07.09.2025
Свириденко відреагувала на ураження будівлі Кабінету міністрів внаслідок ворожої атаки

Свириденко відреагувала на ураження будівлі Кабінету міністрів внаслідок ворожої атаки

00:40 07.09.2025
Уряд планує скасувати обов'язкове підписання актів виконаних робіт при безготівковому розрахунку за них - Свириденко

Уряд планує скасувати обов'язкове підписання актів виконаних робіт при безготівковому розрахунку за них - Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Інфляція сповільнюється третій місяць поспіль та в серпні становила 13,2%, що швидше за прогноз, - НБУ

Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%

Глава НБУ анонсував після місії МВФ інтенсивні техконсультації сторін щодо дизайну та параметрів нової програми

Україна оголосила конкурси на угоди з розподілу продукції на Межигірську та Свічанську вуглеводневі ділянки

Уряд призначив трьох членів НКРЕКП

ОСТАННЄ

Інфляція сповільнюється третій місяць поспіль та в серпні становила 13,2%, що швидше за прогноз, - НБУ

Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%

"ДТЕК" та американська Fluence запустили в Україні 200 МВт УЗЕ

Кабмін дозволив спрямовувати додаткову дотацію місцевим бюджетам на захист об’єктів критичної інфраструктури

До Реєстру збитків можна буде подати заяви про вимушені виїзди за кордон, депортацію, втрату роботи чи власного бізнесу

Міжнародний туризм зріс на 5% у першому півріччі 2025 року

Глава НБУ анонсував після місії МВФ інтенсивні техконсультації сторін щодо дизайну та параметрів нової програми

"Укрзалізниця" потребує запровадження ПСО для пасажирських перевезень – перша заступниця голови комітету Ради

"Укрнафта" першою у нафтогазовій галузі України отримала сертифікат ISO 29001

Держенергонагляд зафіксував близько 350 зауважень до стану протиаварійної автоматики в обленерго та споживачів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА