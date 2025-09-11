Від уряду не було заяв про необхідність повторного збільшення держбюджету-2025 на 300 млрд грн

Фото: НБУ

Член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов (фракція "Слуга народу") заявляє, що на сьогодні від Кабінету міністрів не було офіційних заяв про необхідність збільшення державного бюджету 2025 року на додаткових 300 млрд грн.

"Що стосується цих 300 млрд, то на сьогодні жодних офіційних заяв ні від Міністерства фінансів ні від прем'єр-міністра не було. Чи це можливо в будь-якому розмірі: 100-200-300 млрд? Так, можливо. Все залежить від інтенсивності бойових дій", - сказав Леонов в ефірі національного телемарафону в четвер, відповідаючи на запитання, чи потрібно буде ще раз переглядати держбюджет-2025 для збільшення видатків ще на 300 млрд грн.

Раніше видання "Економічна правда" опублікувала матеріал, з якого випливає, що до кінця 2025 року державі на фінансування оборони не вистачає близько 300 млрд грн. Зокрема зазначалося, що ухвалити зміни необхідно до кінця жовтня, бо з листопада уряду буде складно фінансувати грошове забезпечення військовослужбовців.

Як повідомлялося, в кінці червня Верховна Рада збільшила видатки держбюджету-2025 на 400,5 млрд грн, або 10,2% – до 4 трлн 329,51 млрд грн для потреб оборони.