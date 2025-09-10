Інтерфакс-Україна
Економіка
09:00 10.09.2025

"Укренерго" реалізує заходи для приєднання до європейських платформ балансуючої енергії ENTSO-E

Посилення стійкості української енергосистеми та об’єднання українського і європейського ринків електроенергії обговорили на зустрічі наглядова рада та правління НЕК "Укренерго" з керівництвом ENTSO-E у Брюсселі 9 вересня, повідомив у Телеграм-каналі український системний оператор.

"Ми активно працюємо над подальшою інтеграцією компанії в ринкові та регіональні процеси ENTSO-E, спрямовані на повноцінне об’єднання ринків електроенергії України та ЄС", - заявив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко, який брав участь у зустрічі в режимі online.

За його словами, "Укренерго", зокрема, разом з операторами сусідніх країн створили Регіон розрахунку пропускної спроможності Східної Європи (EE CCR).

"Зараз реалізуємо необхідні заходи для приєднання до європейських платформ балансування, що в майбутньому посилить надійність роботи нашої енергосистеми. Ми також здійснюємо активну підготовку до отримання статусу "спостерігача" на платформах балансуючої енергії ENTSO-E", - зазначив очільник НЕК.

У ході зустрічі представники "Укренерго" також поінформували керівництво ENTSO-E про стан підготовки компанії до зимового сезону, хід виконання ремонтних робіт на ключових об’єктах та заходи запобігання ризикам, пов’язаним з атаками РФ.

"У Брюсселі ми говорили з партнерами про підтримку української енергосистеми з боку ЕNTSO-E під час наступного опалювального сезону (...) і про те, як подальша інтеграція енергоринків посилить стійкість енергетичних систем України і країн регіону, надійність електропостачання, сприятиме залученню інвестицій в енергосектор", - проінформував, своєю чергою голова наглядової ради "Укренерго" Єппе Кофод.

В "Укренерго" нагадали, що 14 грудня 2023 року вищий керівний орган ENTSO-E — Асамблея — ухвалив рішення про членство НЕК в Європейській мережі операторів систем передачі електроенергії. З 1 січня 2024 року оператор української енергосистеми став 40-м повноправним членом об’єднання.

 

