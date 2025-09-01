"Укрнафта" збiльшила непаливнi продажi в I пiв. на 75%

Фото: https://www.facebook.com

АТ "Укрнафта" наростило непаливні продажі у січні-червні 2025 року майже на 75% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, повiдомив в.о. голови правлiння товариства Юрiй Ткачук у Facebook у понедiлок.

"По групах товарів: гарячі та холодні напої +100%, хотдоги +50%, омивачі власної марки UKRNAFTA +80%, оригінальний AdBlue +35%", - написав вiн.

За словами очiльника "Укрнафти", наразi мережа автозаправних комплексів UKRNAFTA продовжує розвивати мультиканальність клієнтських сервісів, нарощує показники та входить у топ-3 мереж України за проливами. Триває модернізація: відкриваються сучасні мінімаркети, розширюється асортимент, оновлюється обладнання.

"Картками та талонами UKRNAFTA вже користується більше ніж 8,3 тисячі клієнтів. Загалом з 2023 року, коли з'явилася власна B2B програма компанії, емітовано 170 тис. карток, якими можна скористатися на 1503 АЗК, як наших, так і партнерських", - зазначив вiн.

Розроблений та запущений наприкінці 2023 року застосунок UKRNAFTA наразi має 1,5 млн активних користувачів та знаходиться в топ PlayMarket та AppStore. Щоденно його встановлюють 3-4 тис. людей.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року "Укрнафта" вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК.

Товариство володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На його балансі перебувають 1832 нафтових і 154 газових видобувних свердловин.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. В листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.

Чистий прибуток "Укрнафти" за результатами 2024 року склав 16,38 млрд грн.