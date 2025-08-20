Ціни на житло в Україні у II кв.-2025 зросли на 14,9% – Держстат

Індекс цін на житло в Україні за підсумками квітня-червня 2025 року становить 114,9%, тоді як за аналогічний період 2024 року показник становив 110%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За її даними, на первинному ринку ціни на житло за підсумками другого кварталу 2025 року пришвидшили зростання до 16,7% проти 12,6% у другому кварталі минулого року. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири – на 16,7%. Зростання цін на однокімнатні становило 16,6%, на трикімнатні – 15,5%.

На вторинному ринку ціни теж зростали помітнішими темпами і виросли до 13,9% у квітні-червні 2025 року проти 8,7% за аналогічний період 2024-го. Так, однокімнатні та двокімнатні квартири подорожчали на 14,2%, трикімнатні – на 13,6%.

Як повідомило статвідомство, порівняно з попереднім кварталом, ціни на житло зросли на 3,8%, при цьому на первинному ринку – на 3,7%, на вторинному – на 3,9%.

За даними Держстату, у другому кварталі 2025 року ціни на "первинці" зросли на однокімнатні квартири на 8,6% порівняно з четвертим кварталом 2024 року, на двокімнатні – на 8%, на трикімнатні – на 7,3%. На вторинному ринку вони зросли на 8,3%, 7,6% і 7,3% відповідно.

Загалом за підсумком двох кварталів ціни на житло виросли на 13% до аналогічного періоду минулого року. На первинному ринку зростання становить 15,8%, на вторинному – 11,6%.

Як повідомлялося, згідно з Держстатом ціни на житло у 2024 році зросли на 12,7%.

Держстат зазначив, що показники наведені без урахування тимчасово окупованих територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.