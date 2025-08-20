Інтерфакс-Україна
Економіка
17:58 20.08.2025

Виробник паперових виробів ТМ "Сніжна Панда" за 7 міс. зберігає невеликий приріст виробництва

ТОВ "Блумі" (Одеса), виробник паперової продукції санітарно-гігієнічного призначення під ТМ "Сніжна Панда", в січні-липні випустило продукції на 242 млн грн, що на 2,6% більше, ніж торік за той самий період.

Згідно зі статистичними даними асоціації "УкрПапір", наданими агентству "Інтерфакс-Україна", у натуральних показниках, зокрема, виробництво туалетного паперу (на целюлозній основі) збільшилося на 11% - до 30,6 млн рулончиків.

Як повідомлялося, загалом за сім місяців основні українські виробники санітарно-гігієнічної паперової продукції, що надали дані асоціації, випустили 337,8 млн рулончиків туалетного паперу - на 2,3% більше, з них целюлозного 138,2 млн шт. – на 15,7% більше.

Зареєстрована 2014 року компанія "Блумі" випускає санітарно-гігієнічну продукцію (туалетний папір, серветки, рушники) на основі целюлози із привізного паперу-основи. Продукція виробляється на потужностях ПП "Омега Брокерс" - одного із провідних українських виробників мийних, дезінфекційних та санітарно-гігієнічних засобів.

У 2024 році, за даними "УкрПапір", компанія наростила обсяг виробництва на 10,6% до 2023 року - до 406,1 млн грн.

Співвласниками компанії в рівних частках (по 25%) виступають четверо одеських підприємців.

Теги: #сніжна_панда #статистика

