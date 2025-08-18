Інтерфакс-Україна
Економіка
13:58 18.08.2025

Мінфін планує пройти 2026р без підвищення податків з розрахунком на детінізацію та перезавантаження фіскальних органів

1 хв читати
Проєкт державного бюджету України на 2026 рік будуватиметься з розрахунку забезпечити стале співвідношення доходів бюджету до ВВП, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ключове завдання зараз у нас – забезпечити стале співвідношення доходів бюджету до ВВП", – сказав він на презентації проєкту Програми дій уряду в Києві у понеділок.

Марченко зазначив, що попереду будуть нові непрості дискусії з командою Міжнародного валютного фонду.

"Ми будемо переконувати, що за рахунок заходів детінізації, за рахунок багатьох очікувань від перезавантажень фіскальних органів ми зможемо очікувати на збереження частки доходів – це ключове завдання", – наголосив міністр.

Він уточнив, що на сьогодні жодних інших рішень, у тому числі щодо підвищення податків, Мінфін не планував.

