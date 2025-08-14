Заступницею голови АРМА стала директорка департаменту Мінекономіки, ексочільниця ОГХК Максименко

Ярославу Максименко, яка останнім часом була директоркою департаменту політики власності та санкцій Мінекономіки, а до цього впродовж певного періоду керувала державною на той момент Об’єднаною гірничо-хімічною компанією (ОГХК) як перша заступниця голови правління, призначено заступником голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

"Ярослава Максименко має понад 20 років професійного досвіду у сфері права, управління державними активами, корпоративного управління та санкційної політики", – зазначається у повідомленні агентства на його сайті.

АРМА додало, що у різні роки Максименко працювала на керівних посадах державних та приватних компаній, була членом наглядових рад провідних державних підприємств, а також брала участь у впровадженні ключових реформ у сфері прозорого продажу та управління активами (Prozorro, "Prozorro.Продажі").

За даними агентства "Інтерфакс-Україна" та декларацій нової заступниці голови АРМА, поміж іншим вона була членом наглядової ради Одеського припортового заводу (ОПЗ) та Миколаївської ТЕЦ, до липня 2021 року була засновником та керівником юридичної компанії "Сталекс та партнери", а наразі їй належить ТОВ "Юридична компанія АС".

До Максименко посаду заступника голови АРМА з європейської інтеграції займав експосол Грузії в Україні Григол Катамадзе. В кінці липня уряд також звільнив з посади глави агентства Олену Думу.