Інтерфакс-Україна
Економіка
17:27 11.08.2025

"Укренерго" вклало в освітні програми під час війни 65 млн грн

Фото: https://t.me/Ukrenergo

Внесок НЕК "Укренерго" у розвиток освітніх ініціатив у 2022-2025 роках склав понад 65 млн грн, повідомив системний оператор у Телеграм-каналі у понеділок.

"Наша компанія активно співпрацює з багатьма закладами вищої та передвищої освіти. Зокрема, це КПІ імені І.Сікорського, Дніпровська та Львівська політехніки, Вінницький національний технічний університет, Харківський національний технічний університет міського господарства імені О.Бекетова", - зазначили у компанії.

Разом з вказаними та іншими університетами "Укренерго" вдосконалює програми підготовки фахівців-енергетиків за різними напрямками, дає можливість проходження практики викладачами університету на виробничих об’єктах та у навчальному центрі компанії.

В "Укренерго" також діє програма стажування та працевлаштування для студентів-старшокурсників і випускників – Energy HUB.

"Близько 60% учасників цієї програми врешті залишаються працювати на постійній основі. Подібні ініціативи допомагають студентам розпочати кар'єру одразу після випуску, а нашій компанії – ефективно формувати кваліфікований кадровий резерв", - пояснили у НЕК.

"Укренерго" – у рейтингу найбільших бізнес-інвесторів в українську освіту. Перелік Топ-51 компаній, які найбільше вкладають у навчання, склали Delo․ua та Київська школа економіки.

У дослідженні враховувались обсяг інвестицій та освітні ініціативи українських компаній протягом 2022-2025 років. Як зазначають організатори, для укладання рейтингу був обраний саме цей період, адже вкладати в освіту під час повномасштабної війни – значить вірити в майбутнє як власного бізнесу, так і України загалом.

Теги: #внесок #укренерго #освіта

