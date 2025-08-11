Інтерфакс-Україна
Економіка
14:45 11.08.2025

Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за першу декаду серпня збільшився на 4,7%

Ціновий індекс електричної енергії базового навантаження BASE на ринку "на добу наперед" (РДН) України за 10 днів серпня 2025 року становив 5 348,55 грн/МВт*год, що на 4,7% вище ніж за аналогічний період липня поточного року (5 108,72 грн/МВт*год).

Як повідомлялося, за 10 днів липня вказаний показник зріс на 6,8% у порівнянні з аналогічним періодом червня – до 5 108,72 грн/МВт*год з 4 785,37 грн/МВт*год. Таким чином середній подекадний індекс BASE з початку серпня продовжив своє зростання другий місяць поспіль.

Своєю чергою, за даними АТ "Оператор ринку", середньозважена ціна купівлі-продажу е/е на РДН за першу декаду серпня була зафіксована на рівні 5 409,87 грн/МВт*год, що на 3,9% більше ніж за 10 днів липня (5 203,68 грн/МВт*год).

Водночас, на внутрішньодобовому ринку (ВДР) середньозважена ціна акцептованої протягом 10 днів серпня е/е становила 5 465,20 грн/МВт*год, що на 10,6% вище показника за аналогічний період липня – 4 942,92 грн/МВт*год.

"Обсяг торгів е/е на РДН за 10 днів серпня 2025 р. становить 831 382,1 МВт*год, на ВДР акцептовано – 59 401,3 МВт*год. У порівнянні з першою декадою липня обсяг торгів на РДН за першу декаду зменшився на 6,95%, на ВДР обсяг торгів зріс на 3,22%", - зазначив "Оператор ринку".

Раніше повідомлялося, що Україна у період з 1 по 10 серпня сім разів (2-4, 6 і 8-10 серпня) посідала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на ринку е/е на РДН, якщо порівняти з 26 країнами Європи.

Як вважає ексміністерка енергетики Ольга Буславець, ключовими причинами зростання ціни виробленої в Україні кіловат-години з початку року до найвищих у Європі значень є монопольне становище на ринку НАЕК "Енергоатом", який виробляє більше половини е/е в Україні, а також її обмежений імпорт.

За даними ENTSOE, Україна у липні 2025 року п'ять разів (18, 27-30 липня) посідала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на РДН, якщо порівняти з 26 країнами Європи. Натомість у червні лідирувала за вказаним показником шість разів (1, 7, 8, 10, 28 і 29 червня), у травні – 11 разів (1-8, 11, 17 і 25 травня), у квітні – п'ять (16, 17, 27, 28 і 29 квітня).

Україна за підсумками 2024 року за середнім показником індексу BASE на РДН, що становив 4 522,87 грн/МВт*год у розрахунку за єдиним центральноєвропейським часом (СЄТ), посіла третє місце серед 27 європейських країн.

Теги: #ціни #електроенергія

