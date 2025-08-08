Зиски від об’єднання енергоринків України та Європи в рази переважать витрати на цей процес – СЕО "Укренерго"

Україна отримає набагато більше користі від об’єднання свого та європейського ринків електроенергії, яка суттєво переважить необхідні для цього фінансові ресурси, вважає голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

"Зиски від об’єднання ринків будуть в рази більшими, ніж ті витрати, які понесе оператор системи передачі чи хтось інший в державі Україна, на забезпечення цього", – сказав він під час ефіру з Ольгою Бабій на YouTube-каналі КШДУ Media.

Зайченко також зазначив, що після прийняття закону (законопроєкт № 12087-д щодо інтеграції енергоринків України та Європи – ЕР) буде розробка великої кількості підзаконних актів на нормативних документів, яку НЕК уже попередньо почала, а далі ще складніший процес – імплементація напрацьованого.

"Все, що стосується нормативки по роботі ринку е/е, має бути розроблене на базі "Укренерго". Ми уже попередньо почали напрацьовувати її, але це верхівка айсбергу. Наступним буде імплементація того, що буде напрацьоване. Це люди, які будуть цим займатися, зміна програмного забезпечення, налагодження каналів зв’язку та обміну інформацією з нашими європейськими колегами. В тому числі робота з кіберзахисту", – описав ситуацію СЕО "Укренерго".

При цьому він звернув увагу на дефіцит людських і фінансових ресурсів.

"Ресурсів не вистачає. Це людські ресурси, які потрібно вчити, і ми цим уже займаємося, і ресурси фінансові, бо наша робота з ENTSO-E показує, що безкоштовних речей немає. Це, зокрема, доступ до платформ балансування, до платформ аналізу безпеки. Все це немалі кошти і до цього треба бути готовим", – наголосив Зайченко.

Як прокоментувала Бабій, системний оператор буде вкладати великий обсяг коштів в інтеграцію ринків винятково для того, щоб для кінцевого споживача в результаті могла бути сформована конкурентна ціна і щоб вони мали доступ до енергоресурсів.

"Така в "Укренерго" візійна роль – забезпечити об’єднання ринків, яке має дати результат для кінцевого споживача", – зазначила ексчлен НКРЕКП.

Як повідомлялося, Верховна Рада 244 голосами "за" ухвалила у першому читанні законопроєкт № 12087-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики".

Документ передбачає, зокрема, інтеграцію короткострокових (спотових) ринків е/е України та ЄС (market coupling) та балансуючих ринків, що означає підвищення ліквідності ринку, спрощення умов торгівлі е/е з ЄС, ефективне використання пропускної спроможності міждержавних перетинів, посилення гнучкості енергосистеми та доступ до резервів ЄС.