"Укрнафта" планує збільшити проливи на колишніх АЗК Shell та підвищити частку паливного бізнесу в доходах до 16-20%

АТ "Укрнафта" планує збільшити проливи пального на придбаних у Shell АЗК, а також підвищити частку паливного бізнесу в загальних доходах компанії до кінця 2025 року до 16-20% проти 8% у 2022 році.

Про це повідомив екс-комерційний директор "Укрнафти" Сергій Федоренко в інтерв'ю Forbes Ukraine.

"Shell має хороші, сучасні автозаправні комплекси. Але за підсумками 2024-го проливи на цих АЗС в 1,5 раза менші, ніж в "Укрнафті", де 77% – це маленькі заправки, навіть без магазину. Так не має бути. Ми бачимо потенціал для росту", - сказав він.

За словами Федоренка, в 2024 році "Укрнафта" за проливами зайняла в Україні приблизно 8% ринку, Shell – 1%. З урахуванням зростання продажів у першому півріччі на 20% товариство планує на кінець року зайняти 9,5–10% ринку за проливами.

При цьому Shell є розгалуженою національної мережею, яка присутня в усіх великих містах, тоді як "Укрнафта" в них, навпаки, була не дуже представлена.

"Як приклад - Київ. Тут "Укрнафта" мала чотири заправки. Разом із заправками Glusco – 39. А разом із заправками Shell – 61. Ми суттєво посилили присутність у регіоні, який дає 25% продажів пального в Україні", - пояснив він.

Як зазначив екс-комерційний директор, наразі проливи на АЗК "Укрнафти" становлять понад 4 тис. л на добу.

"Це середній пролив на ринку, не найкращий, але ми йдемо до нього. Колишні власники мережі не були зацікавлені у її оновленні, інвестиціях. Ми це змінили, у нас чітке завдання – збільшувати продажі", - наголосив він.

"Укрнафта" у 2024 році посіла 3-є місце на ринку за проливами. Попереду – WOG і ОККО, за товариством йдеть БРСМ і UPG.

За інформацією Федоренка, частка паливного бізнесу в загальних доходах "Укрнафти" за час війни до кінця 2025 року зросте до 16-20% проти 8% у 2022 році.

Він додав, "Укрнафта" придбала в Shell 131 заправку, з яких 118 – діючі, решта – зупинено поблизу фронту або на тимчасово окупованих територіях. Після закриття угоди товариство закріпиться в статусі найбільшої мережі України – кількість його заправок зросте на 22% – до 663. У найближчого конкурента ОККО – 410 АЗС.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет Україниу січні 2025 року надав дозвіл ПАТ "Укрнафта" на купівлю понад 50% акцій ТОВ "Альянс Холдинг", яке оперує мережею АЗК Shell в Україні.

Спільне підприємство Shell і російської групи "Альянс" Мусси Бажаєва з управління мережею АЗС на території України розпочало роботу в серпні 2007 року. Shell у СП належала частка в 51%, "Альянсу" - 49%. Альянс передав до СП близько 150 АЗС, а Shell внесла грошові кошти, ліцензії та бренд.

У 2014 році стало відомо, що підсанкційний російський бізнесмен Едуард Худайнатов викупив у Бажаєва його нафтові активи. У червні 2022 року він потрапив під санкції Європейського Союзу, а в жовтні 2022-го - під санкції України.

Мін'юст України в жовтні 2023 року подав до Вищого антикорупційного суду України позов про стягнення активів Худайнатова в дохід держави.

У результаті судових розглядів 49% "Альянс Холдинг" було стягнуто в дохід держави. У квітні 2024 року ця частка перейшла Фонду держмайна.

У листопаді 2024 року Overseas Investments, що входить до групи енергетичних і нафтохімічних компаній Shell, на виконання рішення Апеляційної палати ВАКС зареєструвала за собою 51% у статутному капіталі "Альянс Холдинг".

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК.

Товариство володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На його балансі перебувають 1832 нафтових і 154 газових видобувних свердловин.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. В листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.

Чистий прибуток "Укрнафти" за результатами 2024 року склав 16,38 млрд грн.