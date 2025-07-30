"Метінвест" у 2024р спрямував $170,5 млн на "зелену" трансформацію

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Гірничо-металургійної група "Метінвест" у 2024 році збільшила витрати на природоохоронні проєкти на 2% більше, ніж у 2023 році, – до $170,5 млн.

Згідно з інформацією видання NV Бізнес з посиланням на пресслужбу групи, зокрема, капітальні інвестиції в рамках екологічних проєктів сягнули $39,8 млн, поточні витрати - $129,1 млн, інші - $1,5 млн.

Як зазначається, подальша інтеграція на ринки ЄС, де домінує "зелений порядок денний", стимулює український бізнес інвестувати в зменшення шкідливих викидів та економію енергоресурсів попри війну.

Екологічні інвестиції в Україні зосереджено в кількох основних напрямах: зниження викидів парникових газів, оптимізація енергоспоживання, впровадження відновлюваної енергетики, модернізація обладнання та вдосконалення водоочищення. Ці ініціативи продиктовані потребою відповідати вимогам європейського законодавства, зокрема, таким системам, як MRV (моніторинг, звітність і верифікація), CBAM (механізм транскордонного вуглецевого коригування), ESRS (стандарти звітності сталого розвитку) та ETS (система торгівлі викидами). Для кожного підприємства, яке готове постачати свою продукцію до ЄС та інтегруватися до євроспільноти, ця термінологія трансформується у вигляді інвестицій в екологічні проєкти.

Зокрема, підприємства, які забруднюють повітря та споживають багато електрики і природного газу, змушені підходити до питань модернізації виробництва. Так, окремі підприємства "Метінвесту" оптимізують енергоспоживання та поступово переходять на альтернативні джерела енергії. Наприклад, на Північному та Центральному ГЗК здійснено часткове заміщення природного газу біопаливом (лушпиння соняшника), що вже сприяє зниженню викидів CO₂.

Група впроваджує системи адміністрування викидів CO₂, такі як MRV, CBAM, ESRS і ETS. Ці системи дають змогу не лише відповідати європейським стандартам, а й оптимізувати виробничі процеси, знижуючи витрати на пальне та енергію. Очікується, що виконання вимог цих систем не лише сприятиме зменшенню екологічного навантаження, а й забезпечить економічні переваги: скорочення витрат на енергоресурси, підвищення ефективності виробництва та можливість безперебійного експорту до ЄС.

Екологічні ініціативи дають підприємствам змогу не лише зменшувати вплив на довкілля, а й економити. Використання альтернативних джерел енергії, як біопаливо, скорочує витрати на енергоресурси, а системи моніторингу, такі як MRV чи ETS, надають інструменти для аналізу ефективності та прийняття управлінських рішень.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".