Інтерфакс-Україна
Економіка
18:14 11.07.2025

ЄБРР надає понад EUR65 млн кредитів на муніципальні проєкти українських міст

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ЄБРР надає понад EUR65 млн кредитів на муніципальні проєкти українських міст

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписав з Україною низку угод про надання понад EUR65 млн кредитів для українських міст на реалізацію муніципальних інфраструктурних проєктів, повідомила пресслужба банку.

Угоди були підписані під час Конференції з відновлення України (URC2025) у Римі.

Так, EUR25 млн кредиту отримає Дніпро для фінансування заходів із підвищення енергоефективності громадських будівель: школ, дитсадків та лікарень. Кредит може бути співфінансований за рахунок EUR8 млн інвестиційного гранту від програми UIF Європейського союзу.

Кредит у розмірі EUR10 млн буде виданий Львову для реконструкції двох очисних споруд. Кредитні кошти будуть підтримані EUR6,5 млн інвестиційного гранту від Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) та грантами технічної допомоги від Данії та Швеції. Крім того, часткову гарантію надасть Іспанія з додатковими грантами на суму понад EUR11 млн від NEFCO.

Тернопіль отримає інвестиційний грант у розмірі EUR4 млн від Канади через Партнерство з питань кліматичних дій з високим впливом (HIPCA) на придбання нових тролейбусів. Грант частково гарантований Іспанією та буде підтриманий Італією в межах технічної співпраці.

Була також підписана грантова угода про надання EUR3,3 млн Миколаєву на придбання електричних тролейбусів. Грант надається Данією через Спеціальний фонд реагування на кризові ситуації ЄБРР і є додатком до початкового інвестиційного гранту Данії у розмірі EUR3,9 млн разом з позикою ЄБРР у EUR20 млн, які були використані повністю.

Крім того, було погоджено виділення другого траншу у розмірі EUR10 млн (з кредиту у EUR25 млн) Харкову у якості екстреної підтримки ліквідності ключових комунальних підприємств міста. Старший кредит ЄБРР співфінансується грантом у EUR10 млн від США через Спеціальний фонд реагування на кризові ситуації ЄБРР та підтримується частковою гарантією Іспанії.

ЄБРР також оголосив про розгляд нового проєкту надання екстреної ліквідності для підтримки комунальних компаній і операторів муніципальної інфраструктури Запоріжжя. Сума можливого кредиту поки не розголошується.

Як повідомлялося, 10 липня представники київської влади та ЄБРР на URC2025 у Римі підписали угоду про підготовку кредитного фінансування на суму до EUR150 млн на модернізацію київського метрополітену.

Теги: #єбрр #urc2025 #інфраструктура

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