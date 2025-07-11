Україні для відновлення та розвитку потрібні безпека, забезпечення гарантій та страхування інвестицій – CCO "Метінвесту" на URC-2025

Україні для відновлення та розвитку потрібні безпека, забезпечення гарантій та страхування інвестицій, повідомив комерційний директор (CCO, Chief Commercial Officer) групи "Метінвест" Дмитро Ніколаєнко на панельній дискусії "Бізнесовий вимір" на Конференції з відновлення України (URC2025) у Римі (Італія) у п'ятницю.

"Дуже важливо, що у нас є на місцях належні команди, які можуть керувати і завершити, реалізувати проєкти. Це є дуже важливо зараз. Що потрібно? Це, звичайно, безпека, забезпечення в гарантії, страхування інвестицій. Для мене це основна проблема для просування вперед", - сказав ССО.

При цьому він наголосив на двох аспектах у рамках теми дискусії.

"По-перше, це індустрія виробництва сталі. Для мене різні сектори промисловості в економіці – це як цеглинки собору, разом вони тримають надійну структуру. Якщо одну із цих цеглинок прибрати, то вся структура може розвалитися. Так, у цій структурі економіки індустрія сталі відіграє дуже важливу роль, тому що вона створює цей ефект синергії. Якщо ви в цю індустрію інвестуєте один долар, то через партнерів ви зможете у п'ять разів збільшити свою прибутковість. Саме тому на всіх нас лежить величезна відповідальність за підтримку цієї промисловості, для того, щоб вона трималася на плаву", - підкреслив Ніколаєнко, додавши, що через війну усі логістичні шляхи зазнають ушкоджень.

Другим аспектом топ-менеджер назвав питання компаній, які працюють в Україні.

"У "Метинвесті" ми вважаємо, що Україна – це наш дім. Ми відчуваємо відповідальність за усіх співробітників. Так само кожен наш співробітник відчуває відповідальність за захист та відбудову нашого спільного дому. Це той підхід, який підтримує наш інвестор, акціонер Рінат Ахметов. Ми робимо все можливе, щоб продовжувати рухатися в цьому напрямку", - сказав комерційний директор.

Він навів кілька прикладів, якими займається "Метінвест" у плані підвищення безпеки та реалізації соціальних проектів. Зокрема, компанія займається строверня різного спрямування укриттів, які використовуються зараз для багатьох цілей.

"Це укриття, яке було створено із запорізької сталі, повністю виготовлено "Метинвестом". Це сховище може використовуватися як мобільне сховище, як лікарня, а також як простір для навчання", - пояснив топ-менеджер.

Інша ініціатива, яка була презентована у п'ятницю в рамках URC-2025, - "Сталева Мрія" - модульна конструкція, яку дуже швидко побудувати.

"Якщо вам потрібно, наприклад, швидко побудувати будівлю, то ви можете використовувати цю модульну конструкцію. З неї можна побудувати і лікарні, і школу", - пояснив він.

Торкаючись питання про української позиції у екологічній трансформації сталевої індустрії, Николаєнко констатував, що в Україні є сировина, з якої виробляється сталь. І у рамках цієї стратегії є ефект синергії, тому Україна може вигідно скористатися цією ситуацією.

"У світлі питання про зелену трансформацію в Європі. Ми підписали договір з італійським урядом на побудову заводу в рамках цією стратегії", - підкреслив ССО.

Як повідомлялось, гірничо-металургійна група "Метінвест" разом з італійською компанію Danieli побудує в Італії найсучасніший в Європі металургійний завод. Це буде компактне підприємство з виробництва "зеленої" сталі потужністю 2,7 млн тонн гарячекатаного рулону. Будівництво заводу в Італії значно посилить присутність України та "Метінвесту" на ринку цієї країни.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, у країнах Європи. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".