Проблема страхування залишається ключовою, навіть Київ вже не є безпечним – ексголова Держрозвитку

Проблема страхування воєнних ризиків є найбільшою проблемою, яку має іноземний бізнес, таку думку висловив ексголова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм на дискусії Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) "Відбудова України: ключові інсайди для глобальних інвесторів", яка відбулася в Римі у середу напередодні Конференції з відновлення України (URC2025).

"Будемо відвертими. Без питань безпеки ніхто не приїде в Україну (…) Якщо ви бачите, що відбувається в Києві, то Київ вже не є безпечним. Три дні тому, коли ви йшли вранці на Хрещатик, він виглядав як Харків – це просто смог", – сказав Найєм.

Він не погодився із позицією виконавчої директорки ЄБА Анни Дерев’янко, що ситуація покращується.

"Ситуація погіршується, бо ми говоримо про війну", – наголосив ексголова Держрозвитку.

Як повідомлялося, в ніч на четвер Київ знову зазнав комбінованої атаки російськими дронами та балістичними ракетами, яка, за словами мешканців столиці, була однією з найбільших з початку війни. Внаслідок атаки було зафіксовано пошкодження в шести районах столиці: Шевченківському, Соломʼянському, Подільському, Дарницькому, Оболонському та Деснянському. Найбільших руйнувань зазнали Шевченківський та Подільський райони, де пошкодження зафіксовані відповідно на 12 та 6 локаціях. Поміж них - школа, житлові, нежитлові та офісні будівлі. Внаслідок атаки травми різного ступеню важкості отримали 16 людей, двоє загинули.

За даними Повітряних сил, всього у ніч на 10 липня противник атакував 415-ма засобами повітряного нападу, серед яких 397 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

За день до цього Повітряні сили повідомили про рекордну кількість засобів повітряного нападу – 741, зокрема 728 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Попередній рекорд – 550 безпілотників та ракет – був зафіксований в ніч на 4 липня цього року.