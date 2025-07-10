Інтерфакс-Україна
Економіка
12:37 10.07.2025

Проблема страхування залишається ключовою, навіть Київ вже не є безпечним – ексголова Держрозвитку

2 хв читати

Проблема страхування воєнних ризиків є найбільшою проблемою, яку має іноземний бізнес, таку думку висловив ексголова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм на дискусії Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) "Відбудова України: ключові інсайди для глобальних інвесторів", яка відбулася в Римі у середу напередодні Конференції з відновлення України (URC2025).

"Будемо відвертими. Без питань безпеки ніхто не приїде в Україну (…) Якщо ви бачите, що відбувається в Києві, то Київ вже не є безпечним. Три дні тому, коли ви йшли вранці на Хрещатик, він виглядав як Харків – це просто смог", – сказав Найєм.

Він не погодився із позицією виконавчої директорки ЄБА Анни Дерев’янко, що ситуація покращується.

"Ситуація погіршується, бо ми говоримо про війну", – наголосив ексголова Держрозвитку.

Як повідомлялося, в ніч на четвер Київ знову зазнав комбінованої атаки російськими дронами та балістичними ракетами, яка, за словами мешканців столиці, була однією з найбільших з початку війни. Внаслідок атаки було зафіксовано пошкодження в шести районах столиці: Шевченківському, Соломʼянському, Подільському, Дарницькому, Оболонському та Деснянському. Найбільших руйнувань зазнали Шевченківський та Подільський райони, де пошкодження зафіксовані відповідно на 12 та 6 локаціях. Поміж них - школа, житлові, нежитлові та офісні будівлі. Внаслідок атаки травми різного ступеню важкості отримали 16 людей, двоє загинули.

За даними Повітряних сил, всього у ніч на 10 липня противник атакував 415-ма засобами повітряного нападу, серед яких 397 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

За день до цього Повітряні сили повідомили про рекордну кількість засобів повітряного нападу – 741, зокрема 728 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Попередній рекорд – 550 безпілотників та ракет – був зафіксований в ніч на 4 липня цього року.

Теги: #urc2025 #бізнес #страхування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:30 10.07.2025
Президентка ЄК оголосила про початок роботи Європейського флагманського Фонду реконструкції України для відбудови підприємств та житла

Президентка ЄК оголосила про початок роботи Європейського флагманського Фонду реконструкції України для відбудови підприємств та житла

13:27 10.07.2025
Україна отримала EUR1 млрд від ЄС в рамках механізму ERA - Шмигаль

Україна отримала EUR1 млрд від ЄС в рамках механізму ERA - Шмигаль

13:21 10.07.2025
До URC2025 підготовлено біля 200 угод на EUR10 млрд – Зеленський

До URC2025 підготовлено біля 200 угод на EUR10 млрд – Зеленський

13:18 10.07.2025
Нідерланди нададуть EUR300 млн у 2025-2026рр. для української економіки та відновлення

Нідерланди нададуть EUR300 млн у 2025-2026рр. для української економіки та відновлення

13:14 10.07.2025
ЄС відкриває програму гарантій на EUR3 млрд для залучення в Україну додатково EUR10 млрд

ЄС відкриває програму гарантій на EUR3 млрд для залучення в Україну додатково EUR10 млрд

11:10 10.07.2025
Купувати зараз нерухомість на заході України - це не актив, а якась психопатія – інвестор В’ячеслав Мішалов

Купувати зараз нерухомість на заході України - це не актив, а якась психопатія – інвестор В’ячеслав Мішалов

10:54 10.07.2025
Співвласник "Є Гроші" та провайдеру "Фрегат" Мішалов мріє про IPO в Україні, але готовий й до продажу бізнесів

Співвласник "Є Гроші" та провайдеру "Фрегат" Мішалов мріє про IPO в Україні, але готовий й до продажу бізнесів

15:04 09.07.2025
МКСК винесло на обговорення порядок та умови страхування журналістів на період їх відрядження в райони ведення бойових дій

МКСК винесло на обговорення порядок та умови страхування журналістів на період їх відрядження в райони ведення бойових дій

18:15 08.07.2025
Бізнес звернувся до Зеленського, Стефанчука та Шмигаля з закликом переглянути рішення щодо призначення голови БЕБ

Бізнес звернувся до Зеленського, Стефанчука та Шмигаля з закликом переглянути рішення щодо призначення голови БЕБ

13:38 08.07.2025
Більшість опитаного бізнесу не очікує припинення вогню в Україні або значної деескалації в 2025р - AmCham

Більшість опитаного бізнесу не очікує припинення вогню в Україні або значної деескалації в 2025р - AmCham

ВАЖЛИВЕ

Президентка ЄК оголосила про початок роботи Європейського флагманського Фонду реконструкції України для відбудови підприємств та житла

Україна отримала EUR1 млрд від ЄС в рамках механізму ERA - Шмигаль

До URC2025 підготовлено біля 200 угод на EUR10 млрд – Зеленський

ЄС відкриває програму гарантій на EUR3 млрд для залучення в Україну додатково EUR10 млрд

Відбудова та модернізація України буде коштувати $1 трлн на період у 14 років - Шмигаль

ОСТАННЄ

Україна отримає додаткове фінансування EUR25 млн в рамках програми Step in 2 EU

Нідерланди виділять додаткові EUR30 млн на відбудову України через програму Ukraine Partnership Facility

Відбудова та модернізація України буде коштувати $1 трлн на період у 14 років - Шмигаль

Ощадбанк отримав ліцензію на міжнародні вантажні перевезення

Курс біткойна встановив новий рекорд

В ТРЦ Ocean Mall відкриється шоурум De'Longhi, Kenwood, Braun, Nutribullet

Україна зараз будує 700 МВт ВЕС з 200 МВт BESS – глава УВЕА на URC-2025

В Україні немає такої ціни на нерухомість, щоб це був добрий бізнес – бізнесмен Мішалов

Трамп оголосив нові тарифи на імпорт товарів із Молдови, Брунею, Філіппін, Іраку, Алжиру та Лівії

Квотування експорту масла в ЄС призвело до зростання цін на внутрішньому ринку - аналітики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА