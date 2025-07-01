Законопроєкт про ліквідацію партизації на місцевих виборах у малих громадах внесений в Раду

Група народних депутатів України, серед яких є представники різних політичних сил і керівництво парламентських комітетів, внесла до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо окремих особливостей організації місцевих виборів, який передбачає ліквідацію партійної виборчої системи (партизації) в громадах чисельністю від 10 до 50 тисяч виборців.

Як повідомляється на сайті українського парламенту, відповідний законопроєкт зареєстрований під №13419 25 червня, а вже 30 червня наданий для ознайомлення профільному комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Голова цього комітету Віталій Безгін (фракція "Слуга народу") є одним з ініціаторів законопроєкту, при цьому він заявляє, що не має наміру ініціювати його розгляд під час війни.

"Ми не будемо його розглядати зараз, оскільки це виборче-політичне питання, якому не місце в порядку денному парламенту країни під час війни. Але це важливий політичний сигнал і проект в пакет змін, які будуть ухвалені під час підготовки до повоєнних виборів, коли б вона не була. Але спочатку, звісно, зберегти державність", - написав Безгін у Facebook.

За його словами, останні п'ять років показали, що впровадження глибокої партизації та партійні впливи на місцеве самоврядування в громадах чисельністю від десяти тисяч виборців мали негативні наслідки. "Замість господарських питань ми перейшли до політичних баталій навіть на найнижчому рівні. Ще одним негативним наслідком стало фокусування місцевих депутатів на центральних садибах із більшою чисельністю виборців та зменшення уваги до віддалених населених пунктів", - пояснив він.

У пояснювальній записці до законопроєкту відзначається, що його метою проекту є "підняття порогу партизації для малих громад під час організації виборів". Автори заявляють про необхідність забезпечити реальне представництво інтересів мешканців малих громад, де партійна конкуренція станом на сьогодні не є розвинутою. "У таких громадах доцільніше застосовувати мажоритарну систему, яка дає можливість обирати представників, дійсно відомих виборцям і залучених до життя громади, а не залежних від партійних списків. Це дозволить підвищить підзвітність депутатів, сприятиме активнішій участі громадян у виборах і зміцнить інститут місцевої демократії", - йдеться в документі.

Текст самого законопроєкту передбачає заміну порогу чисельності виборців у громаді на рівні 10 тисяч, передбачений у низці статей діючого Виборчого кодексу, на 50 тисяч.